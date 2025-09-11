Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București ...”

George Simion, liderul AUR, a lansat miercuri un nou mesaj controversat pe Facebook, la adresa celor care au votat împotriva lui la alegerile prezidențiale din 2025. Simion a sugerat chiar posibilitatea unor revolte asemănătoare celor izbucnite, recent, în Nepal, și i-a avertizat pe adversarii săi politici că ar putea suporta consecințele.
„Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a scris liderul AUR, stârnind reacții dure în mediul public.
În același mesaj, George Simion a criticat majoritatea parlamentară, acuzând-o că blochează inițiativele AUR și că ascunde adevărul de opinia publică.
„Azi deputații au respins propunerile AUR de:
– a scoate CCR din alegerile prezidențiale;
– ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile”, a mai scris acesta.
De asemenea, liderul opoziției a mai lansat, pe Facebook, un nou atac pe tema ajutoarelor externe acordate de România:
„Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina și Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!”, a scris Simion.
Declarațiile lui George Simion au venit în contextul în care, în Nepal, protestele violente ale tinerilor din mișcarea autointitulată „Generația Z” au provocat o gravă criză de securitate. Autoritățile au fost nevoite să închidă timp de aproape 24 de ore Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, principala poartă aeriană a țării. Aeroportul a fost redeschis abia miercuri, după intervenții masive ale forțelor de ordine, potrivit Antena 3 CNN.
Trimiterea făcută de liderul AUR la un astfel de scenariu pentru București a fost catalogată de analiști ca o amenințare la adresa ordinii constituționale și o escaladare periculoasă a discursului politic.
George Simion contestă rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025, pe care le-a pierdut, susținând că procesul electoral a fost viciat. AUR a depus mai multe sesizări privind anularea scrutinului, dar acestea au fost respinse.
Retorica sa agresivă și apelul la posibile revolte vin pe fondul unei tensiuni crescânde între Opoziție și Putere, alimentată de temele privind deficitul bugetar, banii din fondul de rezervă și implicarea Curții Constituționale în procesul electoral.
George Simion este un politician român, cofondator și actual lider al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune înființată în 2019 și care a reușit să intre în Parlamentul României după alegerile legislative din 2020, surprinzând prin scorul obținut (peste 9%).
George Simion a candidat la alegerile prezidențiale din 2024–2025, unde a ajuns în turul doi, dar a pierdut.
Contestă rezultatul și vorbește despre fraudă și anularea alegerilor, lansând atacuri la adresa CCR, Guvernului și Puterii.