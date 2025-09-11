Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București ...”

, liderul AUR, a lansat miercuri un nou mesaj controversat pe Facebook, la adresa celor care au votat împotriva lui la din 2025. Simion a sugerat chiar posibilitatea unor revolte asemănătoare celor izbucnite, recent, în Nepal, și i-a avertizat pe adversarii săi politici că ar putea suporta consecințele.

„Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a scris liderul AUR, stârnind reacții dure în mediul public.

Ce atac a lansat George Simion la adresa parlamentarilor aflați la putere

În același mesaj, George Simion a criticat majoritatea parlamentară, acuzând-o că blochează inițiativele AUR și că ascunde adevărul de opinia publică.

„Azi deputații au respins propunerile AUR de:

– a scoate CCR din alegerile prezidențiale;

– ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile”, a mai scris acesta.

De asemenea, liderul opoziției a mai lansat, pe Facebook, un nou atac pe tema ajutoarelor externe acordate de România:

„Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina și Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!”, a scris Simion.

Ce s-a întâmplat în Nepal

Declarațiile lui George Simion au venit în contextul în care, în Nepal, protestele violente ale tinerilor din mișcarea autointitulată „Generația Z” au provocat o gravă criză de securitate. Autoritățile au fost nevoite să închidă timp de aproape 24 de ore Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, principala poartă aeriană a țării. Aeroportul a fost redeschis abia miercuri, după intervenții masive ale forțelor de ordine, potrivit .

Trimiterea făcută de liderul AUR la un astfel de scenariu pentru București a fost catalogată de analiști ca o amenințare la adresa ordinii constituționale și o escaladare periculoasă a discursului politic.

Ce l-a deranjat pe George Simion

George Simion contestă rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025, pe care le-a pierdut, susținând că procesul electoral a fost viciat. AUR a depus mai multe sesizări privind anularea scrutinului, dar acestea au fost respinse.

Retorica sa agresivă și apelul la posibile revolte vin pe fondul unei tensiuni crescânde între Opoziție și Putere, alimentată de temele privind deficitul bugetar, banii din fondul de rezervă și implicarea Curții Constituționale în procesul electoral.

Cine este George Simion

George Simion este un politician român, cofondator și actual lider al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune înființată în 2019 și care a reușit să intre în Parlamentul României după alegerile legislative din 2020, surprinzând prin scorul obținut (peste 9%).

Înainte de a intra în politică, George Simion a fost cunoscut ca militant unionist , implicat în campanii pentru Unirea Republicii Moldova cu România . A organizat marșuri unioniste la Chișinău și București și a fost expulzat de mai multe ori din Republica Moldova, fiind declarat persoană indezirabilă (în 2015, pentru o perioadă de cinci ani).

, implicat în campanii pentru . A organizat marșuri unioniste la Chișinău și București și a fost expulzat de mai multe ori din Republica Moldova, fiind declarat persoană indezirabilă (în 2015, pentru o perioadă de cinci ani). În 2019, a încercat să candideze ca independent la alegerile europarlamentare , dar nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi.

, dar nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi. În 2019–2020 a pus bazele AUR , alături de Claudiu Târziu, Dorin Lazăr și alți apropiați.

, alături de Claudiu Târziu, Dorin Lazăr și alți apropiați. La alegerile parlamentare din decembrie 2020 , AUR a obținut peste 9%, intrând în Parlament, unde George Simion a devenit deputat de București și copreședinte al partidului.

, AUR a obținut peste 9%, intrând în Parlament, unde George Simion a devenit deputat de București și copreședinte al partidului. Este cunoscut pentru stilul său combativ și discursul naționalist , criticând Uniunea Europeană, partidele tradiționale și promovând teme precum familia tradițională, suveranitatea României și opoziția față de globalism.

, criticând Uniunea Europeană, partidele tradiționale și promovând teme precum familia tradițională, suveranitatea României și opoziția față de globalism. A fost implicat în mai multe controverse, inclusiv proteste de stradă, acuzații de instigare și incidente violente (de exemplu, intrarea forțată în curtea Parlamentului în decembrie 2021, alături de protestatari anti-restricții).

Ce rezultate a obținut George Simion la alegerile prezidențiale din 2024–2025

George Simion a candidat la alegerile prezidențiale din 2024–2025, unde a ajuns în turul doi, dar a pierdut.

Contestă rezultatul și vorbește despre fraudă și anularea alegerilor, lansând atacuri la adresa CCR, Guvernului și Puterii.