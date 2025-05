George Simion, mesaj de la Roma: „Am atras atenția de nenumărate ori și mai spun o dată celor care stau în spatele lui Nicușor Dan: nu mergeți mai departe cu planurile voastre”

a postat un mesaj video de la Roma, în timp ce ar fi trebuit să fie prezent la dezbaterea electorală organizată de , miercuri.

În acel clip video, intitulat „Am ajuns la Roma, întâlniri cu Românii, Salvini și Meloni. Opriți propaganda că sună tare tare prost!”, Simion îi acuză pe „cei care stau în spatele lui Nicușor Dan” că plănuiesc să fraudeze alegerile.

„Cred că mi-a prins mult mai bine ceea ce am făcut în Polonia”

„Dragi prieteni, am ajuns la Roma, unde mă voi întâlni cu românii din Italia în această după-masă. Mă voi întâlni și cu premierul Italiei, Giorgia Meloni și cu vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, prieteni buni ai noștri în acești ani în care am ridicat împreună, la nivel european, o mișcare suveranistă, patriotică, conservatoare, care va câștiga puterea și la nivelul instituțiilor europene”, spune Simion în videoclipul publicat.

Am început ziua întâlnindu-mă cu actualul președinte al Poloniei, iar ieri după-masă l-am susținut pe succesorul acestuia, care va câștiga alegerile. Sunt și în Polonia alegeri prezidențiale duminică. Karol Nawrocki, un independent real, un om care luptă pentru națiunea poloneză, la fel cum și noi luptăm pentru națiunea română.

Am atras atenția de nenumărate ori și mai spun o dată celor care stau în spatele lui Nicușor Dan: nu mergeți mai departe cu planurile voastre de a frauda alegerile, de a aduce persoane să voteze multiplu, de a inventa voturi, pentru că vă veți încadra în acea categorie numită penali în funcții publice. Plus că nu o să mai rămâneți în nicio funcție publică, ăsta este alt subiect.

Am văzut cum acest candidat, care își folosește secretarele, folosește resursele administrative, mașina instituției în campania electorală, a autorizat un miting în perioada electorală, un miting în Piața Victoriei. Totuși, dacă mai are un dram de responsabilitate, îl rog să anuleze această manifestare, care se anunță a fi una violentă, una contra democrației și a poporului român. Să lăsăm românii să voteze alegeri curate, libere și voința poporului român va deveni lege.

L-am invitat săptămâna trecută, cei de la Digi au mințit, spunând că nu era nicio dezbatere planificată miercuri. Era. M-am dus pe teren advers, la Euronews, el nu a vrut să vină la Realitatea TV. Am așteptat la Camera de Comerț, l-am așteptat la Academia de Studii Economice, am fost eu și la Politehnică, eu am fost și la Universitatea Babeș-Bolyai. Mai doresc să particip la dezbaterea organizată de studenți, cei din Federația Uniunii Studenților din România – vineri la ora 12, la Radio România Actualități, în locuri unde se organizează chestiuni pe teren neutru, nu partizani. Cred că mi-a prins mult mai bine ceea ce am făcut în Polonia, decât să mă văd cu domnul Mihai Gâdea, care nici acum nu a înțeles că se poziționează de partea greșită a istoriei”, a spus Simion.