George Tuță: Candidez la Primăria Sectorului 1. PNL are o echipă bună și diversă / Pot scoate sectorul de sub zodia fără noroc a unei administrații greșite

George Cristian Tuță, președintele PNL Sector 1, a anunțat că vrea să fie noul primar al sectorului. Spune că-l recomandă echipa de liberali pe care o are în spate și realizările pe care deja le-a avut ca parlamentar. Amintim că alegerile locale au loc pe 9 iunie, odată cu europarlamentarele.

George Cristian Tuță (PNL): Candidez la Primăria Sectorului 1

„Avem o șansă pe care nu o putem rata!

Nominalizarea mea pentru candidatura la Primăria Sectorului 1 arată că am primit încrederea că pot scoate sectorul de sub zodia fără noroc a unei Oamenii au înțeles deja că la Sectorul 1 e nevoie de un primar cu un proiect clar și energia de a face lucruri.

Candidez la Primăria Sectorului 1 știind că doamna Armand nu va renunța ușor la confortul de a fi primar ”, a scris George Tuță, pe Facebook.

Acesta a susținut apoi că principalul său atu e echipa de liberali pe care o are în spate: „Faptul că sunt eu în postura de a fi propunerea pentru această poziție este prea puțin semnificativ. PNL are o echipă bună și diversă și putea oferi zeci de profiluri potrivite pentru alegerile din 9 iunie. PNL are totuși în ADN vocația de a face ca lucrurile să se miște și priceperea de a le îndrepta în direcția corectă”.

George Tuță, despre realizările sale ca parlamentar PNL

Acesta a ținut apoi să enumere o serie de realizări pe care le-a avut ca parlamentar: „Am avut în activitatea parlamentară ocazia de a demonstra ce pot face – am învins dosarul cu șină, simbolul statului arogant care își rezolvă problemele pe banii cetățenilor. Am eliminat copiile inutile plimbate degeaba între bazele de date sau, mai grav, între bibliorafturi prăfuite de pe holurile instituțiilor. Am introdus educația financiară între preocupările legitime ale unui stat căruia îi pasă de cetățenii săi. Am proiectat forumul de discuție asupra viitorului muncii, pentru că văd lucrurile în perspectiva de dezvoltare pe termen lung. Am cultivat dialogul, pofta de cunoaștere și eficiența. Și le voi duce pe 9 iunie în administrația locală de la Sectorul 1!”.