Atac frontal al lui Călin Georgescu la Nicușor Dan, în scandalul anulării alegerilor: „Îmi asum integral toate consecințele legale"

Atac frontal al lui Călin Georgescu la Nicușor Dan, în scandalul anulării alegerilor: „Îmi asum integral toate consecințele legale”

Ana Maria
30 dec. 2025, 12:58
Atac frontal al lui Călin Georgescu la Nicușor Dan, în scandalul anulării alegerilor: Îmi asum integral toate consecințele legale
Sursa foto: Colaj foto B1tv.ro / Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce înseamnă „revoluția adevărului”, potrivit lui Georgescu
  2. Ce acuzații îi aduce Georgescu lui Nicușor Dan în legătură cu raportul despre anularea alegerilor?
  3. Georgescu a lansat un atac vehement. De ce cere ca raportul să fie trimis în SUA și Israel
  4. Care sunt motivele pentru alegerea exactă a Statelor Unite și Israelului
  5. Georgescu a lansat un atac vehement. De ce i se pare suspect faptul că raportul nu a fost trimis deja acestor state
  6. Georgescu a lansat un atac vehement. Ce spune despre asumarea responsabilității, dacă raportul se confirmă

Călin Georgescu a lansat un atac vehement în ceea ce privește motivele invocate pentru anularea scrutinului din 6 decembrie 2024. Declarațiile le-a făcut după ce a semnat controlul judiciar la sediul Poliției Buftea. El îl acuză pe Nicușor Dan că răspândește în capitalele occidentale un raport plin de acuzații nefondate și cere ca acest document să fie analizat de Statele Unite și Israel.

Ce înseamnă „revoluția adevărului”, potrivit lui Georgescu

Fostul candidat a subliniat că ceea ce se întâmplă depășește problema sa personală și reprezintă o confruntare între adevăr și manipulare în societatea românească.

„Revoluția adevărului este în plină desfășurare. Întrebarea este dacă suntem în ea sau devenim pradă. Din respect pentru adevăr și pentru libertatea și demnitatea poporului român, transmit următorul mesaj.”, a spus Georgescu.

Ce acuzații îi aduce Georgescu lui Nicușor Dan în legătură cu raportul despre anularea alegerilor?

Georgescu acuză că Nicușor Dan a prezentat în cancelariile occidentale un raport care ar fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor, dar care conține acuzații neprobate împotriva sa.

„Am constatat, alături de toată lumea din țara aceasta, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene occidentale, printre care unele dintre ele au fost implicate în anularea votului popular, cu un raport care pretinde că justifică decizia anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea”, a afirmat Georgescu.

Georgescu a lansat un atac vehement. De ce cere ca raportul să fie trimis în SUA și Israel

El solicită oficial ca documentul să fie transmis pentru o evaluare independentă către două state care au capacitatea tehnică și autoritatea morală să verifice conținutul.

„În această situație, astăzi, 30 decembrie 2025, somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către două state capabile să-i verifice conținutul într-un mod independent. Unu, către Casa Albă, în atenția președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, JD Vance. Și doi, către statul Israel, în atenția primului ministru, Benjamin Netanyahu”, a spus el, potrivit Știripesurse.

Care sunt motivele pentru alegerea exactă a Statelor Unite și Israelului

Georgescu explică că aceste țări dețin mijloacele tehnice și expertiza necesare pentru a examina cu rigurozitate raportul, iar Israelul este important mai ales în contextul acuzațiilor de antisemitism și legionarism pe care i le-a atribuit „puterea ilegitimă” din România.

„Ambele state dispun de toate mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea afirmațiilor și materialelor prezentate în raport. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor publice de antisemitism, legionarism, fabricate mie de către puterea ilegitimă de la București, nu poate fi considerat partener. De asemenea, aceste autorități au o expertiză tehnică de referință la nivel internațional, care poate verifica această eventuală ingerință în spațiul digital atribuită prezumtiv Federației Ruse.”, a mai adăugat fostul candidat la prezidențiale.

Georgescu a lansat un atac vehement. De ce i se pare suspect faptul că raportul nu a fost trimis deja acestor state

Georgescu atrage atenția asupra lipsei inițiativei de a transmite raportul acestor instituții independente, considerând că acest aspect ridică semne de întrebare.

„Și cu atât mai mulți, cu atât mai relevant este faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie inițiativă tocmai către aceste două state.”, a mai subliniat Călin Georgescu.

Georgescu a lansat un atac vehement. Ce spune despre asumarea responsabilității, dacă raportul se confirmă

Fostul candidat spune că este pregătit să suporte consecințele legale, în cazul în care o verificare independentă va confirma acuzațiile din raport.

„În privința mea, declar public, la rândul meu, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecințele legale care derivă din acesta”, a conchis Georgescu.

