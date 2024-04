Gheorghe Falcă, despre lista comună PSD-PNL la europarlamentare: Pentru noi era important să menținem stabilitatea guvernamentală, mai ales că în jurul nostru există destul de multă instabilitate (VIDEO)

Europarlamentarul PNL, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre motivele pentru care s-a ajuns la decizia de a merge la europarlamentare cu o . „Pentru noi era important să menținem stabilitatea guvernamentală”, a precizat Gheorghe Falcă.

„Stabilitatea este cea mai importantă în acest moment”

„Pentru noi era important să menținem stabilitatea guvernamentală. Dacă PNL și PSD, la nivel competițional, începeau o luptă, stabilitatea nu era… Evident că oamenii într-o competiție spun și lucruri mai adevărate și mai neadevărate și eu cred că stabilitatea este cea mai importantă în acest moment, mai ales că în jurul nostru există destul de multă instabilitate.

Și s-a convenit, corect spun eu, să avem o listă comună, să avem un parteneriat pentru susținerea proiectelor naționale, pentru că la Bruxelles, cei care am activat din 2019 în 2024, din toate grupurile politice mari, noi am lucrat în echipă. Noi nu am dus conflictele naționale la Bruxelles și la fel vrem să facem și în viitor, pentru că așa îți atingi obiectivele, nu ducând pe tezele tale și războaiele tale naționale în Bruxelles. Și atunci se poate realiza o listă comună, care să mențină mecanismul de lucru pentru România”.

„În Parlamentul European, extremismul este de mult izolat”

“La nivel european există o campanie de a izola extremismul. La noi, în Parlamentul European, extremismul este de mult izolat pentru că întotdeauna am avut și extrema stângă și extrema dreaptă. I-am avut și pe comuniști, i-am avut și pe cei din extrema dreaptă.

Ei nici funcții nu primesc, nici nu contează în elaborarea legislației europene. Regulile la noi sunt clare, ca și comportament, nimeni nu poate să iasă cu un telefon să filmeze, să se dea în spectacol, cum se dă în Parlamentul național. Acolo regulile sunt clare și funcționează bine și, de aceea, tendința de a izola extremismul nu este de azi, de ieri, dar poate acum este mai accentuat”.