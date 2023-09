Gheorghe Ialomițianu, despre sondajul care arată PNL în cădere: PNL a acceptat majorarea de taxe și anularea de facilități. Electoratul de dreapta a văzut că nu este susținut de guvernul Ciucă (VIDEO)

Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de Finanțe, a comentat care arată PNL în cădere, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a spus că electoratul de dreapta nu a fost susținut de guvernul Ciucă, ceea ce a dus la micșorarea popularității de care se bucurau liberalii.

Întrebat dacă scorul PSD nu a fost creat chiar de Klaus Iohannis, Gheorghe Ialomițianu a spus: „Domnul președinte Klaus Iohannis a spus că aducerea PSD la guvernare a fost pentru asigurarea stabilității, dar noi am văzut numai dispute între cele două partide. Mai mult decât atât, PSD a venit cu niște măsuri cu care să își consolideze electoratul, cu acele ajutoare sociale, vouchere. Până și domnul Boloș, ministru PNL-ist, susținea acele vouchere pentru persoanele cu venituri mici, iar PNL a avut două ministere foarte importante, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei, ministere care trebuiau să ajute mediul de afaceri”.

„La Ministerul Antreprenoriatului nu am văzut un sprijin real asupra mediului de afaceri, asupra IMM-urilor. La Ministerul Energiei, am văzut că prețurile au crescut foarte mult la energie și gaze și au afectat aceste prețuri mediul de afaceri. Am văzut că PNL a acceptat majorarea de impozite și taxe și anularea unor facilități și au afectat foarte mult mediul de afaceri și IMM-urile. Nu i-am văzut pe liberali să se opună acestui lucru”, a adăugat fostul ministru de finanțe.

„Mai mult decât atât, există pericolul introducerii impozitului progresiv – și așa, puterea de cumpărare s-a redus cu vreo 30%, mai se introduce și acest impozit. Măsurile de dreapta nu au fost susținute de către guvernul Ciucă, trebuia mult mai mult. Chiar Ministerul Antreprenoriatului era ministerul capitalului românesc, aici trebuia mult mai mult să ajute mediul de afaceri, firmele mici, firmele mijlocii, și atunci sigur că electoratul de dreapta s-a văzut că nu este susținut de către guvernul Ciucă prea mult, și atunci sigur că au pierdut din electorat, adică neîncrederea mediului de afaceri. Am discutat cu foarte mulți din mediul de afaceri, antreprenori români, și nu simt că lucrurile merg într-o direcție bună”, a mai spus Gheorghe Ialomițianu.