Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească"

Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”

George Lupu
24 sept. 2025, 22:30
Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a spus Gigi Becali despre George Simion
  2. De ce vrea patronul FCSB să îl susțină pe Georgescu
  3. Ce ascunde de fapt George Simion

Deputatul și patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat miercuri seara, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că dacă este necesar ar susține un partid al lui Călin Georgescu, doar pentru a scăpa țara de actualul președinte AUR, George Simion.

Ce a spus Gigi Becali despre George Simion

Gigi Becali a lansat un nou val de critici la adresa liderului AUR pe care l-a comparat cu Iuda Iscarioteanul:

“Nu am spus că vreau să fac un partid politic cu domnul Georgescu. Dacă va face domnul Georgescu un partid, să susțin partidul lui Georgescu ca să cadă Simion, da! Dar dacă oricine face un partid și cade, nu AUR, și cade Simion atunci nu mă mai interesează politica. Un singur lucru vreau eu, ca acest om să nu mai fie atât de important în politica românescă, atât. În rest, stau liniștit, nu mă interesează. Dar dacă e nevoie să fac ceva pentru România o să o fac, adică acest om nu are ce căuta el să conducă România, să aibă 40%”.

Cât privește criticile din trecut la adresa lui Călin Georgescu, Gigi Becali și-a nuanțat declarațiile, precizând că este convins că Georgescu nu este mincinos, dar că “are nebunia lui”:

“Eu am văzut declarațiile, tâmpeniile pe care le-am văzut pe internet, m-am uitat și am văzut pe Facebook și am spus: Georgescu are nebunia lor, și acum o spun că o are! Dar nu e mincinos, nu este viclean. Alta e ca să poți să ajuți un om ca Georgescu ca să cadă Simion. Interesul meu este uninteres național, acest om nu are ce căuta să fie în fruntea țării. Ca să fie președintele României…voi nu știți ce am auzit despre omul ăsta, mă cutremur și acum numai dacă mă gândesc! Mi-e și jenă să le spun”.

De ce vrea patronul FCSB să îl susțină pe Georgescu

Gigi Becali a subliniat că dacă George Simion avea 15% – 20% nu îl mai interesa politica, dar țelul său este ca liderul AUR să nu mai fie în politica mare:

“Este prea viclean și pentru că pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească! Mai minte omul ca să aibă un interes politic, că l-am înțeles până la un moment dat, am un interes politic, minți cu Georgescu să iau electoratul, dar în așa fel încât să te dizolvi în Georgescu, să ai atâta viclenie și să nu ai demnitatea să fii bărbat, că nu se poate să te dizolvi într-o persoană. Atâta e de viclenie drăcească încât am zis că omul nu are voie!”

Gigi Becali a mai precizat că știe lucrurim compromițătoare despre George Simion:

Ce ascunde de fapt George Simion

“Nu se poate să fii suvernist și să faci lucrurile pe care le face el! Oamenii care mi-au spus mie au spus că o să vină la televizor și că o să spună la momentul potrivit. Ca să nu spun eu, că după o să ziceți că mint”.

De asemenea, patronul FCSB a declarat că are o opțiune categorică atunci când trebuie să aleagă între Georgescu și fostul său aliat George Simion:

“Îl aleg pe ăla care nu minte și chiar dacă are o nebunie, dar măcar are un ideal, e idealist în felul lui de-a fi, dar nu e mincinos. Dacă mă pui să aleg între Georgescu și Simion, imediat aleg Georgescu în trei secunde! Fac orice numai ca Simion să nu mai fie, mă duc și de mână cu Georgescu, numai ca să scap de Simion. Nu am nevoie de nicio funcție politică! Vreau ca țara mea dacă e nevoie să mă duc de mână cu Georgescu mă duc, numai ca să scăpăm de Simion!”.

