Gorghiu: „Asocierea cu PSD a avut şi dezavantaje, dar a fost raţională. Ne place sau nu, ea ţine în echilibru România”. Despre măsurile fiscale: „Asta face liberalul, ajustează aparatul bugetar, așa încât să fie mai puţine cheltuieli” (VIDEO)

Alina Gorghiu, vicepreședinte PNL, a declarat duminică, pentru B1 TV, că asocierea cu PSD a adus dezavantaje PNL-ului dar, pe de altă parte, era soluția rațională. Aceasta a mai precizat, făcând referire la AUR, că un partid extremist nu trebuie niciodată lăsat la putere.

Cât despre în Parlament pe măsurile fiscale, Gorghiu a spus că important e ce scrie acolo și care sunt concret măsurile, iar spiritul liberal se vede în redimensionarea administrației, care acum și, în unele zone, „ineficientă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Gorghiu (PNL), despre coaliția cu PSD

„Ne-am asumat această coaliţie, această rotativă, am avut patru ani premierul şi am reuşit să creştem de trei ori pensiile, am avut cele mai mari investiţii străine în economie și cea mai mare creştere economică.

Sigur că asocierea cu PSD a avut şi dezavantaje. Electoratul nostru a înţeles mai puţin această coaliţie, dar a fost soluţia raţională. Ne place sau nu, această asociere e singura care poate ţine în echilibru România în această perioadă”, a declarat Alina Gorghiu, care e și ministru al Justiției în Cabinetul Ciolacu.

Cât despre planurile de viitor, aceasta a precizat că trebuie „să garantăm acestui public de dreapta, care e majoritar, că nu vom lăsa un partid extremist și antieuropean să ajungă la putere”.

Gorghiu, despre angajarea răspunderii Guvernului pe măsurile fiscale

Despre angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul de măsuri fiscale, Alina Gorghiu a afirmat: „Important e ce scrie şi care sunt măsurile, spiritul liberal vine din aceea că redimensionezi administraţia, care e dodoloaţă şi pe alocuri ineficientă. , ajustează aparatul bugetar, așa încât să fie mai puţine cheltuieli ale statului, şi nu Eu asta aştept de la proiectul de angajare a răspunderii şi sunt convinsă că nu vor fi probleme în Parlament”.