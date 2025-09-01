B1 Inregistrari!
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 14:38
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Ancom

Sindicatul salariaților din ANCOM a declanșat, începând de luni, o grevă japoneză care se va întinde pe parcursul a cinci zile. Funcționarii ANCOM protestează împotriva proiectului menit să eficientizeze activitatea Autorități.

Cuprins:

  • Grevă japoneză la ANCOM
  • Ce revendicări au angajații ANCOM

Grevă japoneză la ANCOM

Guvernul își va asuma răspunderea, în Parlament, pe mai multe pachete legislative între care și cel care vizează reorganizarea ANCOM, ASF și ANRE. Actul normativ prevede reduceri de personal și tăieri salariale pentru lucrătorii celor trei instituții.

Guvernul a definitivat proiectul prin care impune ANRE, ASF, ANARC să prezinte, până la data de 30 septembrie 2025, în cadrul Comisiilor parlamentare de buget-finanțe, noi organigrame. Acestea trebuie să prevadă o scădere cu 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport.

În acest context, reprezentanții angajaților ANCOM au transmis o scrisoare către conducerea instituției în care aduce la cunoștință motivele declanțării acestui protest. Potrivit documentului, citat de Profit.ro, începând cu 1 septembrie, ora 10, membrii Sindicatului Salariaților din Autoritatea de Reglementare în Comunicații și ceilalți angajați ai autorității au declanșat greva generală.

Protestul care se va derula pe parcursul a cinci zile este îndreptat împotriva legii privind „eficientizarea activității unor autorități administrative autonome”, ce va fi adoptată de Parlamentul României.

„Considerăm că prevederile acestei legi afectează în mod direct drepturile angajaților, stabilitatea locurilor de muncă și funcționarea eficientă a instituției”, se aratăîn scrisoare.

Ce revendicări au angajații ANCOM

Lucrătorii ANCOM, care au intrat în grevă japoneză își exprimă îngrijorarea pentru mai multe prevederi din actul normativ. Ei enumeră următoarele situații:

  • Art. 1 alin. (1) și (2) – Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor de suport, începând cu 1 ianuarie 2025, măsură care riscă să ducă la o scădere semnificativă a capacității instituției de a-și îndeplini atribuțiile și la o supraîncărcare a personalului rămas;
  • Art. 1 alin. (3) – Referirea la eficientizarea cheltuielilor financiare fără o analiză reală a impactului asupra calității activităților administrative și fără consultarea partenerilor sociali, ceea ce contravine principiului dialogului social și transparenței decizionale;
  • Art. 1 alin. (4) – Reorganizarea activității în baza unor criterii strict bugetare, fără a ține cont de specificul și complexitatea atribuțiilor ANCOM, ceea ce poate genera disfuncționalități majore și pierderea specialiștilor cu experiență. Art. 1 alin. (5) și (6) – Limitarea funcțiilor suport și impunerea unui prag minim de 20% pentru structurile organizatorice, care nu reflectă realitatea necesarului operațional și poate bloca desfășurarea activităților curente în condiții normale;
  • Art. 1 alin. (7) – Posibilitatea ca funcțiile de conducere să fie reorganizate și reduse fără criterii clare și obiective, fapt ce poate conduce la arbitrar și instabilitate managerială. Toate aceste prevederi sunt de natură să afecteze: stabilitatea locurilor de muncă; calitatea și promptitudinea serviciilor publice oferite; independența și profesionalismul instituției; echilibrul între eficiență financiară și interes public.

„Greva japoneză este o formă legală, pașnică și solidară de exprimare a nemulțumirilor noastre. Activitatea profesională va continua în condiții normale, fără a fi afectate serviciile către cetățeni/utilizatori și operatori de comunicații. Vă asigurăm, totodată, de deschiderea noastră la dialog instituțional și la identificarea unor soluții reale, care să asigure atât buna funcționare a ANCOM, cât și respectarea drepturilor și demnității profesionale a angajaților”, se mai arată în scrisoarea salariaților ANCOM.

