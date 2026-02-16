B1 Inregistrari!
Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”

Ana Maria
16 feb. 2026, 21:59
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Sorin Grindeanu a dezvăluit prioritățile PSD pentru buget. Liderul PSD a explicat luni, la România TV, care sunt principalele direcții pe care partidul le va urmări în construcția bugetară din acest an. Și anume, este vorba despre finalizarea proiectelor din PNRR, continuarea investițiilor locale și susținerea unui pachet social consistent.

Care sunt prioritățile PSD pentru buget

Prima prioritate este ca până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR, iar cofinanțarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiții. A doua prioritate este cea legată de autoritățile locale. Trebuie să continue investițiile în același nivel ca și anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Acesta este punctul de vedere al PSD și asta vom susține.

Vom susține ca pensiile și acele ajutoare să fie date, trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut pentru veterani, pentru deținuți politici, pentru mame. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget și trebuie corectate.”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit Știripesurse.

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre deficitul bugetar în 2026

Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat, recent, că ținta de deficit bugetar pentru anul 2026 va fi de circa 6,2%.

Lucrăm la câteva priorități”, a spus premierul, într-o conferință de presă de la Palatul Victoria. El a adăugat că proiectul de buget urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare „undeva în jurul datei de 20 februarie”.

Cum vor fi susținute investițiile locale și pachetul social

PSD subliniază că menținerea investițiilor la nivelul anului precedent este esențială, iar pachetul social va corecta „aberațiile” de anul trecut, care va include măsuri pentru veterani, deținuți politici și mame.

Amintim faptul că Sorin Grindeanu a intrat, luni, nervos în ședința coaliției, convocată de premierul Ilie Bolojan. Liderul PSD a spus că USR este principalul vinovat pentru tensiunile din coaliție.

Potrivit lui Grindeanu, USR este cel care ține cu dinții de ideea lui Bolojan de a diminua salariile medicilor, profesorilor și polițiștilor sau militarilor. Grindeanu a criticat și lipsa de viziune a USR, și a acuzat partidul de ignorare a nevoilor reale ale acestor sectoare.

