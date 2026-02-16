VIDEO: Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției. Șeful PSD atacă USR pe tema reducerii salariilor în sectorul public

Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției, convocată de premierul Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că USR este principalul vinovat pentru tensiunile din coaliție. Pentru că cei de la USR sunt singurii care susțin tăierile dorite de Ilie Bolojan.

Cum îl supără USR pe Sorin Grindeanu

Conform lui Sorin Grindeanu, USR este cel care ține cu dinții de ideea lui Bolojan de a diminua salariile medicilor, profesorilor și polițiștilor sau militarilor. Grindeanu a criticat și lipsa de viziune a USR, acuzând partidul de ignorare a nevoilor reale ale acestor sectoare.

„O să aştept să vedem ce spun, dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes!”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Planul susținut de , și de USR, prevede reducerea fondurilor pentru salarii cu 10%, concedierea a 13.000 de angajați din primării și a peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor, majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite și reținerea taxelor și amenzilor din ajutoarele sociale.

Impactul asupra sectorului public

Reducerea salariilor propusă de Ilie Bolojan ar putea avea implicații semnificative asupra motivației și performanței angajaților din sectorul public, în special în domenii precum sănătatea și educația, susține Grindeanu. Aceasta ar putea duce la o scădere a calității serviciilor publice oferite cetățenilor, mai acuză șeful PSD.

Aceste acuzații apar într-un moment de tensiune politică sporită în România, pe fondul unei instabilități economice și sociale. Reformele fiscale și bugetare propuse sunt un subiect fierbinte al agendei guvernamentale, iar pozițiile divergente dintre partide accentuează polarizarea politică.

De altfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu l-a avertizat pe premier că riscă să piardă sprijinul politic al partidului dacă nu ține cont de propunerile social-democraților, ceea ce ar putea bloca adoptarea bugetului în Parlament și ar adânci .

La rândul său, UDMR solicită ca autoritățile locale să poată decide reducerea cu până la 50% a impozitelor aprobate în decembrie 2025, poziție susținută și de PSD.