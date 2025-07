Grindeanu: Am pregătit măsuri de relansare economică, nu vrem să intrăm în recesiune / ANAF nu colectează mai bine, sunt sub plan. Am cerut noii conduceri să schimbe ritmul de lucru (VIDEO)

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook