Acasa » Politică » Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”

Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”

Ana Maria
19 mart. 2026, 12:42
Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Grindeanu, mulțumit după negocieri. Cum a fost deblocată criza politică din coaliție
  2. Ce măsuri concrete presupune compromisul pe buget
  3. Când ar putea fi adoptat bugetul în Parlament

Grindeanu, mulțumit după negocieri. După zile tensionate în coaliția de guvernare, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că forma finală a bugetului reflectă integral propunerile social-democraților privind sprijinul pentru categoriile vulnerabile.

Acesta a declarat că rezultatul negocierilor este unul favorabil pentru pensionari și persoanele cu dizabilități, chiar dacă drumul până la acord a fost marcat de tensiuni.

Mă declar satisfăcut. PSD se impune cu pachetul de solidaritate în integralitate. E bine pentru pensionari și pentru cei cu dizabilități.
Rămâne un semn de întrebare: noi când venim cu o propunere vine tensiunea, apoi a rămas cum a propus PSD; la fel acum acest pachet propus de la începutul lui februarie, dar e bine că se termină cu bine.
Sunt convins că și schemele propuse de ministerul Energiei și al Agriculturii o să fie acceptate”, a precizat Sorin Grindeanu, potrivit Știripesurse.

Grindeanu, mulțumit după negocieri. Cum a fost deblocată criza politică din coaliție

Situația tensionată din coaliție a fost deblocată după ce premierul Ilie Bolojan a confirmat că s-a ajuns la o soluție pentru includerea pachetului social în bugetul de stat.

Anunțul a fost făcut în urma discuțiilor dintre liderii partidelor aflate la guvernare, iar compromisurile stabilite au permis reluarea procesului legislativ.

S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție, aveam două posibilități. Prima era să creștem deficitul… nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem componenta de cheltuieli”, a precizat, joi, Ilie Bolojan.

Ce măsuri concrete presupune compromisul pe buget

Pentru a evita creșterea deficitului, Guvernul a ales să amâne anumite plăți. Este vorba despre drepturi câștigate de magistrați prin hotărâri judecătorești, care vor fi eșalonate în anii următori.

În același timp, premierul a transmis un mesaj ferm privind modificările ulterioare ale bugetului:

Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a subliniat Bolojan.

Când ar putea fi adoptat bugetul în Parlament

După reluarea discuțiilor în comisiile de specialitate, autoritățile mizează pe un calendar accelerat pentru adoptarea bugetului.

La prânz vor fi reluate discuțiile în comisia de buget, ne propunem ca în această seară să înceapă discuțiile în plen”, a mai spus Bolojan. Premierul a adăugat că bugetul ar putea fi aprobat vineri.

Introducerea pachetului de solidaritate a fost o condiție esențială impusă de PSD pentru susținerea bugetului și menținerea stabilității în coaliția de guvernare.

