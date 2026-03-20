Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că, odată ce bugetul de stat pe 2026 va fi adoptat, Guvernul Bolojan ar trebui să se ocupe de măsurile pentru ținerea în frâu a prețurilor la carburanți.

Grindeanu: Mă aștept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru

Întrebat, vineri, care vor fi măsurile de sprijin pentru români, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ministrul Bogdan Ivan a prezentat aceste lucruri. Eu mă aștept ca, după votarea bugetului, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru și din punct de vedere al Ministerului Energiei, și din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă astea sunt lucrurile importante. Dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi”.

Ce măsuri propune Ministerul Energiei

Ministerul Energiei, condus de social-democratul Bogdan Ivan, propune declararea și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere.

Ministerul mai propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori, iar pentru agricultori scutirea integrală de la plata accizei.

O altă măsură luată în calcul e repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-rusească.

Toate acestea sunt discutate în coaliția de guvernare.