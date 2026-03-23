B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
23 mart. 2026, 14:28
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  Grindeanu, pregătit să preia funcția de premier? Care sunt „liniile roșii" ale PSD în cazul ruperii coaliției
  De ce nu a devenit Grindeanu premier, apoi Bolojan
  Rămâne PSD la guvernare sau trece în opoziție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru varianta în care ar putea prelua funcția de premier, dacă se va decide schimbarea lui Ilie Bolojan.

Întrebat direct dacă ia în calcul această posibilitate, liderul social-democrat a evitat un răspuns ferm, dar a subliniat că toate opțiunile sunt deschise.

Nu plecăm cu chestiuni predefinite din acest punct de vedere. Nici în vară nu am plecat. Nu vreau să speculez, vreau să văd ce va reieși ca direcție, direcția în care va merge PSD. Suntem pregătiți pentru toate variantele. Absolut toate”, a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Grindeanu, pregătit să preia funcția de premier? Care sunt „liniile roșii” ale PSD în cazul ruperii coaliției

Chiar dacă scenariile sunt multiple, PSD are două condiții clare de la care nu se abate, în cazul în care actuala coaliție de guvernare se destramă.

Sorin Grindeanu a precizat anterior că social-democrații nu vor susține anumite formule politice: „Nu vom vota un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”.

De ce nu a devenit Grindeanu premier, apoi Bolojan

Liderul PSD a fost întrebat și dacă regretă faptul că nu a preluat funcția de premier în vara trecută, în contextul în care partidul său era cel mai mare din coaliție.

Acesta a explicat că decizia a fost influențată de contextul politic de la acel moment și de susținerea existentă pentru Ilie Bolojan din partea altor formațiuni.

A fost un context pe care noi l-am înţeles, atunci. Preşedintele României, în timpul campaniei, a spus că ar fi dorit să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan. PNL-ul deja a făcut acel lucru, USR-ul spusese acest lucru, deci era o chestiune de convergenţă între dorinţele preşedintelui şi a unei părţi din această coaliţie. Urmare a acestei chestiuni, am avut acel protocol prin care am hotărât acel switch (schimb n.red) care ar trebui să fie undeva în aprilie anul viitor. Adică o împărţire a acestui mandat, USR-ul spunând că ei nu sunt interesaţi în a nominaliza, sau a avea o perioadă prim-ministru şi că îl susţin tot pe Ilie Bolojan. Deci era o chestiune de bloc între PNL şi USR. De aici împărţirea în două perioade”, a mai precizat președintel PSD.

Rămâne PSD la guvernare sau trece în opoziție

Social-democrații urmează să ia o decizie majoră în perioada următoare. În cadrul ședinței Biroului Politic Național, s-a stabilit organizarea unei consultări interne pe 20 aprilie.

Atunci, membrii partidului vor decide dacă PSD continuă guvernarea alături de Ilie Bolojan sau dacă va ieși din Executiv.

Sorin Grindeanu a subliniat că decizia va aparține în totalitate membrilor partidului și va fi pusă imediat în aplicare.

Ilie Bolojan e premier cu voturile PSD, are această majoritate în parament cu voturile PSD, 45%. Dacă cei 5.000 de membri PSD vor decide că nu mai putem continua în această formă, asta va fi decizia PSD. Vom vedea care va fi acțiunea politică imediat. PSD nu poate cere înlocuirea lui Bolojan, va spune doar dacă mai participă sau nu în Guvernul Bolojan”, a declarat Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Politică
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Politică
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Politică
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
Politică
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Politică
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Politică
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
Politică
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
Politică
PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
Oficialii guvernului Orban, tot mai nefrecventabili în UE. Guvernul de la Budapesta suspectat de scurgeri de informații confidențiale către Rusia
Politică
Oficialii guvernului Orban, tot mai nefrecventabili în UE. Guvernul de la Budapesta suspectat de scurgeri de informații confidențiale către Rusia
Ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției. Conducerea PSD hotărăște dacă rămâne la guvernare
Politică
Ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției. Conducerea PSD hotărăște dacă rămâne la guvernare
Ultima oră
15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
14:55 - Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
14:52 - Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
14:30 - Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
14:25 - Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
14:11 - Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
13:59 - Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?