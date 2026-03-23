Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru varianta în care ar putea prelua funcția de premier, dacă se va decide schimbarea lui Ilie Bolojan.

Întrebat direct dacă ia în calcul această posibilitate, liderul social-democrat a evitat un răspuns ferm, dar a subliniat că toate opțiunile sunt deschise.

„Nu plecăm cu chestiuni predefinite din acest punct de vedere. Nici în vară nu am plecat. Nu vreau să speculez, vreau să văd ce va reieși ca direcție, direcția în care va merge PSD. Suntem pregătiți pentru toate variantele. Absolut toate”, a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Grindeanu, pregătit să preia funcția de premier? Care sunt „liniile roșii” ale PSD în cazul ruperii coaliției

Chiar dacă scenariile sunt multiple, PSD are două condiții clare de la care nu se abate, în cazul în care actuala coaliție de guvernare se destramă.

Sorin Grindeanu a precizat anterior că social-democrații nu vor susține anumite formule politice: „Nu vom vota un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”.

De ce nu a devenit Grindeanu premier, apoi Bolojan

a fost întrebat și dacă regretă faptul că nu a preluat funcția de premier în vara trecută, în contextul în care partidul său era cel mai mare din coaliție.

Acesta a explicat că decizia a fost influențată de contextul politic de la acel moment și de susținerea existentă pentru Ilie Bolojan din partea altor formațiuni.

„A fost un context pe care noi l-am înţeles, atunci. , în timpul campaniei, a spus că ar fi dorit să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan. PNL-ul deja a făcut acel lucru, USR-ul spusese acest lucru, deci era o chestiune de convergenţă între dorinţele preşedintelui şi a unei părţi din această coaliţie. Urmare a acestei chestiuni, am avut acel protocol prin care am hotărât acel switch (schimb n.red) care ar trebui să fie undeva în aprilie anul viitor. Adică o împărţire a acestui mandat, USR-ul spunând că ei nu sunt interesaţi în a nominaliza, sau a avea o perioadă prim-ministru şi că îl susţin tot pe Ilie Bolojan. Deci era o chestiune de bloc între PNL şi USR. De aici împărţirea în două perioade”, a mai precizat președintel PSD.

Rămâne PSD la guvernare sau trece în opoziție

Social-democrații urmează să ia o decizie majoră în perioada următoare. În cadrul ședinței Biroului Politic Național, s-a stabilit organizarea unei consultări interne pe 20 aprilie.

Atunci, membrii partidului vor decide dacă PSD continuă guvernarea alături de Ilie Bolojan sau dacă va ieși din Executiv.

Sorin Grindeanu a subliniat că decizia va aparține în totalitate membrilor partidului și va fi pusă imediat în aplicare.

„Ilie Bolojan e premier cu voturile PSD, are această majoritate în parament cu voturile PSD, 45%. Dacă cei 5.000 de membri PSD vor decide că nu mai putem continua în această formă, asta va fi decizia PSD. Vom vedea care va fi acțiunea politică imediat. PSD nu poate cere înlocuirea lui Bolojan, va spune doar dacă mai participă sau nu în Guvernul Bolojan”, a declarat Grindeanu.