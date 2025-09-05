B1 Inregistrari!
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR

Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR

George Lupu
05 sept. 2025, 09:04
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR
Sursa Foto: Freepik.com

Guvernul se reunește vineri, de la ora 10:00, având pe ordinea de zi un singur proiect de ordonanță de urgență: modificarea Codului silvic.

Cuprins

  • Ce prevedea ordonanța reorganizării Romsilva
  • Cum a decurs procesul de selecție

Ce prevedea ordonanța reorganizării Romsilva

În ședință urmează să fie aprobată și hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, amânată joi din lipsa avizelor necesare.

Potrivit proiectului, măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii – instituția centrală responsabilă de silvicultură, cu rol de implementare, reglementare, coordonare și control.

Modificările vizează articolul 32 din Codul silvic, care stabilește că Guvernul trebuie să adopte, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, regulamentul de organizare și funcționare al Romsilva.

Executivul invocă obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special Componenta C2 – Pădurea și protecția biodiversității. „Având în vedere riscul pierderii finanțării europene, adoptarea urgentă a actului normativ devine indispensabilă pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR și pentru corectarea cadrului juridic actual”, se arată în nota de fundamentare.

Cum a decurs procesul de selecție

Recent, Consiliul de Administrație al Romsilva l-a desemnat pe Jean Vișan director general interimar pentru o perioadă de cinci luni, în urma unui proces de selecție.

Pentru funcția de director general interimar a Romsilva au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care doar 17 au fost validate. Candidații au susținut interviuri în fața Consiliului de Administrație, interviurile fiind înregistrate și publicate. Înainte deciziei finale, a fost organizată o dezbatere publică cu participarea societății civile.

„Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență. Consider că aceasta trebuie să fie direcția și pe mai departe: reguli clare, transparență și responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu, potrivit unui comunicat oficial al MAP.

