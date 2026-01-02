Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să ia o decizie majoră în această lună. Premierul a făcut la final de an un bilanț al primelor șase luni de guvernare. El a precizat că „Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun.”. Bolojan a subliniat că, dacă statul va reuși să încaseze taxele și impozitele stabilite și va gestiona cu prudență cheltuielile, nu va mai fi nevoie de majorări fiscale suplimentare.

Cum vrea Guvernul condus de Ilie Bolojan să mențină stabilitatea fiscală

Pentru a asigura echilibrul bugetar, Guvernul și-a propus să controleze cheltuielile statului și să crească încasările la buget. Premierul a explicat măsurile adoptate în ultimele șase luni, care au vizat ordonarea finanțelor țării: creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale și înghețarea anumitor venituri.

Ce deficit bugetar estimează Executivul pentru 2025 și 2026

În ceea ce privește situația financiară, premierul a anunțat că România a încheiat anul 2025 cu un deficit sub cel negociat cu Comisia Europeană, respectiv 8,4% din PIB, echivalentul a mai puțin de 160 miliarde lei. Pentru 2026, Guvernul estimează un deficit în jur de 6%.

„Dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru tot cetăţenii ţării noastre", a declarat șeful Executivului.

Un punct important în planurile Guvernului îl reprezintă decizia referitoare la pensiile magistraților, așteptată pe 16 ianuarie. De această soluție depinde o sumă de 231 de milioane de euro, bani care ar urma să fie primiți de la Bruxelles. Astfel, respectarea cadrului legal devine esențială pentru menținerea fluxului de finanțări europene.

Ce decizie majoră este așteptată să o ia Guvernul condus de Ilie Bolojan

Deși Guvernul a făcut pași importanți, anul 2025 se încheie și cu restanțe. Bugetul pentru anul 2026 încă nu este finalizat, iar reformele administrației locale și centrale sunt amânate de luni întregi, din cauza disputelor din coaliția de guvernare.

Totodată, în 2026 este așteptată reforma companiilor de stat, cu o decizie importantă programată în ianuarie. Guvernul va decide ce companii, dintr-un total de 22, vor fi dizolvate, comasate sau restructurate.

Ce promite premierul pentru taxele și impozitele viitoare

Premierul Ilie Bolojan a dat o veste importantă pentru cetățeni:

„Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”, a spus Bolojan.