Guvernul Dacian Cioloș și-a stabilit componența. Cum arată lista de miniștri cu care va merge USR în Parlament

Biroul Național al USR a agreat, duminică, lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare cu care va merge Dacian Cioloș în Parlament. Rămâne ca acestea să treacă și prin filtrul Comitetului Politic al partidului, care a început la ora 18.

Cine sunt miniștrii cabinetului propus de Dacian Cioloș și USR:

Prim-ministru – Dacian Cioloș

Ministerul Finanțelor – Dragoș Pîslaru

Ministerul Afacerilor Interne – Alin Stoica

Ministerul Afacerilor Externe – Dan Barna

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – George Cățean

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Goțiu

Ministerul Justiției – Stelian Ion

Ministerul Apărării Naționale – Nicu Fălcoi

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – Claudiu Năsui

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Cristian Ghinea

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Ionuț Moșteanu

Ministerul Energiei – Cristina Prună

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Oana Țoiu

Ministerul Sănătății – Ioana Mihăilă

Ministerul Culturii – Iulia Popovici

Ministerul Tineretului și Sportului – Tudor Pop

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – Monica Berescu

Ministerul Educației – Corina Atanasiu

Guvernul monocolor USR, șanse mici la votul de învestitură

PSD a anunțat deja că nu va vota pentru învestirea cabinetului propus de USR și Dacian Cioloș.

„Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate! PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru! Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei! Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România”, declarase Marcel Ciolacu.

La rândul lor, liberalii au transmis un mesaj ferm de susținere pentru Florin Cîțu.

„În primul și în primul rând, trebuie să înțelegeți că indiferent de cât de mult mulți dintre noi l-am respecta pe Dacian Cioloș, o parte îl cunoaștem foarte bine și din Parlamentul European, alți colegi au lucrat pe vremea când era ministru sau premier, totuși e foarte greu pentru Partidul Național Liberal să accepte să intre într-o guvernare condusă de USR. (…) Speranța noastră și apelul nostru foarte sincer este ca cei din USR să accepte că următorul Guvern – evident, cu multe condiții pe care le pot pune – nu poate fi condus decât de președintele Partidului Național Liberal”, a subliniat Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.