Stenograme din ședința PNL. Liberalii au făcut scut în jurul lui Florin Cîțu: „Noi nu putem să îl susținem pe Cioloș” / „USR să își facă majoritatea cu cei cu care a dat jos Guvernul”

Conducerea PNL s-a reunit vineri într-o ședință a Biroului Executiv, ocazie cu care liberalii au transmis un mesaj ferm de susținere pentru actualul premier interimar și președinte al partidului, Florin Cîțu, care le-a oferit colegilor săi detalii despre discuția pe care a avut-o miercuri cu omologii săi de la USR și UDMR, conform stenogramelor de la întrunire.

Liderii fostei coaliții aveau programată o nouă întâlnire astăzi, însă ea a fost anulată după BEX-ul PNL.

Ce au spus Florin Cîțu și ceilalți liberali, conform stenogramelor din ședința de vineri:

Florin Cîțu, președintele PNL: Să vă spun colegi ce am discutat miercuri. Ni s-a propus susținerea Guvernului Cioloș. Ei nu trec peste conditia lor ca premierul sa nu fie presedintele PNL și ne-am blocat. Noi trebuie sa trecem peste tot, dar ei nu vor nimic. A intervenit Hunor (n.a. Kelemen Hunor, președintele UDMR) si le-a zis: Noi il sustinem pe Cîțu, dar daca veniti cu alt premier in afara de Cîțu, o sa aveti probleme. Ca poate UDMR nu e de acord cu acel premier. Ciolos nu a raspuns.

Apoi m-a surprins neplacut ca nu stie care sunt prioritatile Romaniei. El a venit cu urgente ca alegeri in 2 tururi, desfiintarea SIIJ…. Noi vorbim de pandemie, preturi si prioritatea pentru Ciolos au fost astea două lucruri care tin de 2024, nu de perioada prin care trecem acum. Mi-am dat seama ca nu a constientizat importanța mandatului de la Presedintele Romaniei. Avea si el o pagina din Programul de guvernare pe energie, bugetul de stat si a mai vrut zero taxe care costa bugetul de stat 16 miliarde lei.

Mesajele mele pentru ei au fost: ati reusit sa faceti majoritate cu AUR si PSD, deci aveti putere de convingere, trebuie sa mergeti la ei sa veniti cu solutia. Caderea guvernului implica si sa pui un guvern dupa aceea. Noi trebuie sa uitam ca ei au lasat România fara guvern, ca ne-au injurat o luna de zile, ca au votat motiunea PSD si tot noi sa venim cu alta propunere de premier? Am zis ca avem o decizie: Presedintele PNL sa fie premier!

Hubert Tuma, președintele PNL Ilfov: Excludem o astfel de varianta cu Ciolos. Sa nu uitam guvernarea 2015-2016. M6 a fost blocat de drula,iar pe noi la Ilfov USR-ul a incercat sa ne omoare orice proiecte. Sun r clar – candidatul PNL pentru premier este presedintele partidului.

Senator Țapu Nazare, președintele PNL Neamț: USR a plecat din guvern si apoi a dat jos guvernul liberal. Varianta Ciolos exclus! Trebuie sa ramanem consecventi cu Florin Citu premier!

Senator Eugen Pirvulescu, președintele PNL Teleorman: Domnul Ciolos vorbeste?! El a tinut-o pe Carmen Dan prefect al Judetului Teleorman pana in ultima zi, cand a fost aleasa senator. Il rugam sa mearga in 2 tururi, Ciolos n-a vrut atunci, a fost pe blat cu PSD.

Sa ii intrebati pe cei din teritoriu, pe primari că nu vor sa auda de asa ceva. Toti trebuie sa fim solidari: Nu merge cu Ciolos! Noi eram in scena pe piata in Bucuresti si el era pe alta scena. Suntem aici 42 de președinti si toti punem presiune pe dumneavoastra – premierului Romaniei trebuie sa fie presedintele PNL.

Cum sa spui ca-l schimbam pe Citu, dar vreau eu Ciolos? Nu mi se pare normal. Stiu si stiti cu totii ce am patit cu Ciolos acum cativa ani, din cauza lui am ajuns la 19%.

Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș: Am mai discutat asta: nu ca nu putem cu Ciolos, nu vrem cu Ciolos, acest subiect nu exista. Ciolos are in spate un rucsac, atat!

Emil Boc, primar Cluj-Napoca: Se contureaza acest punct de vedere, raspunsul nostru trebuie sa fie constant cu ce am spus: sarcina formarii guvernului apartine celor care au dat jos guvernul PNL. Tu ai avut o majoritate si ei au obligatia sa dea Guvernul Romaniei, ca ei l-au dat jos. Nu veniti la noi, mergeti la cei cu care ati dat jos guvernul.

Dan Vîlceanu, secretarul general al PNL: Aceste negocieri trebuie sa se poarte pe principii clare. Fiecare partid isi desemneaza reprezentantii. USR trebuie sa inteleaga ca discuti principii, nu persoane. Noi in PNL decidem cine ne reprezinta in guvern. În ce priveste premierul e o decizie deja luata. Tocmai de aceea trebuie sa fie clar principiul: noi ne punem la masa, discutam proiecte, principii, nu poate sa vina alt partid sa decida cine sa fie reprezentant din partea UDMR de exemplu.

Este evidenta strategia de comunicare a USR: Citu, Citu, astfel incat sa transforme discutia intr-una de orgolii. Domnul Ciolos a dat jos un guvern si trebuie sa-si caute majoritate cu ei, nu sa vina la noi sa ceara sprijin.

Cristian Băcanu, deputat: Este a doua oara cand USR conditioneaza intrarea intr-o coalitie de o anumita persoana. Nici nu poate fi discutata alta persoana cu exceptia lui Citu, avem o decizie luata.

Lucian Bode, președintele PNL Sălaj: Noi nu putem să îl susținem pe Cioloș. PNL nu sustine demersul de a veni cu un guvern in jurul USR, in jurul lui Dacian Ciolos. Sa ne aducem aminte de mandatul de ministru, europarlamentar, premier… nu e in regula cum s-a purtat cu partenerii. Este responsabilitatea PNL ce face PNL. Este responsabilitatea lui Ciolos sa faca guvernul. PNL are o singura propunere: presedintele PNL sa fie si premierul. Vă rog ca informatiile care circula pe surse sa le taiati de la radacina – Nu exista alte variante, nu exista varianta Vilceanu sau varianta Bode.

Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava: Vreau sa fiu foarte scurt: 1. suntem intr-o realitate Ciolos si USR sa-si faca majoritatea cu cei cu care saptamana trecuta au dat jos Guvernul. Voi ati creat criza politica, duceti-va la fratii vostri. 2. Refacerea Coalitiei in jurul PNL pentru ca nu-s 3 prim-ministri daca sunt 3 partide, nu te poti amesteca in trebuie interne ale partenerilor.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj: Discutam de 3 sedinte ceea ce am decis ceva – PNL il sustine pe Florin Citu, orice alta varianta e exclusa. Nu face Ciolos agenda PNL.

Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova: Este penibila discutia daca PNL il sustine pe Ciolos. Ea nici nu ar trebui sa aiba loc. Ciolos sa mearga la AUR si PSD sa-i dea ministri pentru guvern.