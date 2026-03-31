Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 20:39
Sursă foto: ACoR.ro
Guvernul a alocat suma de 257,7 milioane lei pentru plăti salariile restante ale lucrătorilor de la Liberty, Romaero şi Damen. În acest sens a fost adoptată o hotărâre de guvern care desemnează acești operatori de interes strategic în domeniul Ministerului Economiei.

Guvernul a alocat bani pentru mii de angajați

Decizia a fost anunţată de Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă susţinută după şedinţa extraordinară a Guvernului. Banii destinați angajaților de la cele patru companii, Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Damen Shipyard Mangalia, vor fi alocați din Fondul de garantare. Potrivit spuselor sale, scopul urmărit a fost de a proteja drepturile salariale ale acestor angajați.

Ioana Dogioiu a declarat că Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a aprobat lista operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Este vorba despre Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Damen Shipyard Mangalia.

Fondul de garantare va putea, acum, să plătească drepturile salariale pentru angajaţii societăţilor desemnate. Valoarea totală a drepturilor salariare este de 257,7 milioane de lei. Suma a fost inclusă în bugetul aprobat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) pentru această categorie de cheltuieli.

„În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic, doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţi în insolvenţă. E foarte bine că oamenii îşi vor primi banii până de Paşte”, a anunţat Dogioiu.

Cine sunt beneficiarii şi care este calendarul?

Potrivit declaraţiilor purtătoarei de cuvânt, pentru operatorii de interes strategic aflaţi în concordat preventiv, Liberty Galaţi şi Liberty Tubular, suma alocată este de 168 de milioane de lei. Acești bani vor fi plătiți unui număr de 2.949 de beneficiari, pentru o perioadă de maximum 6 luni. Aceasta este distribuţia comunicată de Guvern şi inclusă în bugetul ANOFM.

Pentru operatorii de interes strategic aflaţi în insolvenţă, Romaero SA şi Damen Shipyard Mangalia, suma alocată este de 89,7 milioane de lei. Din  această sumă vor fi plătiți 1.017 beneficiari de la Damen, respectiv 526 de beneficiari de la Romaero. Sumele vor ajunge pentru o perioadă de 7 luni.

„Ideal este ca toate aceste companii să beneficieze de salvare, prin investitori strategici. Dar acestea sunt deja etape ulterioare. Acum discutăm despre faptul că aceşti oameni îşi vor primi creanţele salariile”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

