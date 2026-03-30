Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 20:16
Sursa foto: Pixabay
  Cu cât scad ratele și ce urmează pentru IRCC
  Cât de mult se simte, în realitate, scăderea ratelor

Începând cu 1 aprilie 2026, apare o mică gură de aer pentru românii cu credite. Ratele lunare vor scădea, chiar dacă reducerea nu va fi spectaculoasă.

Scăderea vine ca urmare a reducerii IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), reperul esențial care determină costul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

Cu cât scad ratele și ce urmează pentru IRCC

Începând cu luna viitoare, IRCC coboară ușor, de la 5,68% la 5,58% pe an, conform datelor rezultate din tranzacțiile interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. Pentru românii cu credite în lei, această schimbare se va vedea într-o ușoară scădere a ratelor lunare. În cazul unui credit ipotecar obișnuit, reducerea este estimată între 17 și 40 de lei, în funcție de valoarea împrumutului.

Nu este o schimbare majoră, dar aduce o ușoară relaxare în bugetele lunare. De fapt, această ajustare continuă trendul de scădere început încă de la începutul anului, după o perioadă în care dobânzile au fost la niveluri ridicate. Chiar și așa, costurile de creditare rămân peste cele din anii anteriori. Veștile sunt, totuși, ușor optimiste. Economiștii anticipează că IRCC ar putea continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026, posibil spre 5,5% sau chiar sub acest prag.

Asta ar însemna o nouă reducere a ratelor în vară, însă tot una graduală, fără impact spectaculos, notează  Profit.ro. Explicația este simplă. Evoluția dobânzilor este influențată de factori precum inflația și costurile de finanțare ale statului. De asemenea, politica monetară joacă un rol important. Din acest motiv, relaxarea din piață vine lent și prudent, nu brusc.

Cât de mult se simte, în realitate, scăderea ratelor

Deși reducerea IRCC aduce rate mai mici, impactul real diferă de la un credit la altul. În funcție de suma împrumutată și de condițiile băncii, economiile sunt relativ modeste. Pentru un credit de 250.000 de lei, scăderea este de aproximativ 20 de lei pe lună, iar pentru sume mai mari poate ajunge la 30–40 de lei.

Nu sunt sume care schimbă radical situația, dar în timp pot conta. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca debitorii să ia în calcul și refinanțarea, mai ales dacă vor stabilitate și costuri mai previzibile prin dobânzi fixe.

Trebuie avut în vedere că aceste scăderi nu îi vizează pe toți debitorii. Beneficiază direct doar cei cu credite în lei cu dobândă variabilă legată de IRCC, în timp ce împrumuturile cu dobândă fixă nu sunt influențate.

