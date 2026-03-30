Începând cu 1 aprilie 2026, apare o mică gură de aer pentru românii cu credite. , chiar dacă reducerea nu va fi spectaculoasă.

Scăderea vine ca urmare a reducerii IRCC ( ), reperul esențial care determină costul creditelor în lei cu dobândă variabilă.

Cu cât scad ratele și ce urmează pentru IRCC

Începând cu luna viitoare, IRCC coboară ușor, de la 5,68% la 5,58% pe an, conform datelor rezultate din tranzacțiile interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. Pentru românii cu credite în lei, această schimbare se va vedea într-o ușoară scădere a ratelor lunare. În cazul unui credit ipotecar obișnuit, reducerea este estimată între 17 și 40 de lei, în funcție de valoarea împrumutului.

Nu este o schimbare majoră, dar aduce o ușoară relaxare în bugetele lunare. De fapt, această ajustare continuă trendul de scădere început încă de la începutul anului, după o perioadă în care dobânzile au fost la niveluri ridicate. Chiar și așa, costurile de creditare rămân peste cele din anii anteriori. Veștile sunt, totuși, ușor optimiste. Economiștii anticipează că IRCC ar putea continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026, posibil spre 5,5% sau chiar sub acest prag.

Asta ar însemna o nouă reducere a ratelor în vară, însă tot una graduală, fără impact spectaculos, notează . Explicația este simplă. Evoluția dobânzilor este influențată de factori precum inflația și costurile de finanțare ale statului. De asemenea, politica monetară joacă un rol important. Din acest motiv, relaxarea din piață vine lent și prudent, nu brusc.