Politică

Guvernul va aproba proiectul de finanțare cu BEI pentru autostrada A1 Sibiu–Pitești

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 07:24
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Valoarea contractului
  2. Ratificarea Acordului-cadru între România și OCCAR
  3. Transferul Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea
  4. Alte proiecte

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi,  13 noiembrie, o serie de proiecte de lege și hotărâri care vizează atât investiții majore în infrastructură, cât și modificări în domeniul universitar și intervenții umanitare de urgență.

Valoarea contractului

Contractul este în valoare de 500 milioane euro și este destinat sprijinirii proiectului de investiții „Autostrada A1 Sibiu-Pitești”, conform Agerpres.

„Se estimează că proiectul se va finaliza în 2028, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare. Conform prevederilor contractului, împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranșe, valoarea minimă a unei tranșe fiind de 50 milioane euro. Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA și cele privind exproprierile”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Ratificarea Acordului-cadru între România și OCCAR

Executivul va supune aprobării și ratificarea Acordului-cadru între România și OCCAR, pentru participarea României la programe gestionate de această organizație, semnat tot la 8 octombrie 2025. Totodată, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova.

„Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional prevăzut la articolul 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, se menţionează în proiectul de hotărâre.

Transferul Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea

Va fi aprobat și un proiect de hotărâre privind transferul Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea Universității din Oradea, instituție de învățământ superior de stat și de cercetare, cu personalitate juridică, de interes public, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Mai mult, Guvernul va completa articolul 10 din Codul-cadru de etică și deontologie universitară, prin introducerea a două noi alineate referitoare la cazurile de hărțuire pe criteriu de sex și hărțuire morală.

Alte proiecte

Guvernul va aproba scoaterea din rezervele de stat a unor produse pentru ajutoare umanitare interne de urgență, destinate populației afectate de fenomenele hidrometeorologice din județele Suceava și Neamț.

În plus, Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026.

