Guvernul va ataca la CJUE vetoul Austriei împotriva aderării României la Schengen, a anunțat Rareș Bogdan: „Cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunțată și absolut rasistă”

Guvernul de la București va ataca la Curtea de Justiție a UE votul Austriei de respingere a aderării României la spațiul Schengen, a anunțat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației române din PPE, marți, la dezbaterea din Parlamentul European, potrivit .

Rareș Bogdan susține că Guvernul va ataca la CJUE vetoul Austriei împotriva aderării României la Schengen

Liberalul român spune că „Austria a dat un vot împotriv Europei”.

„Vin în fața dumnevoastră după ce Austria a dat un vot împotriva Europei. Acest vot a umilit România și ține ostatici milioane de români. Votul Austriei sfidează Articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, care spune că statul de drept este o valoare fundamentală. Ungaria are banii blocați din cauza încălcării statului de drept – Austria, nu, încă nu, deși cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunțată și absolut rasistă”, a declarat Rareș Bogdan în Parlamentul European, arată imaginile transmise de Antena 3.

„Votul Austriei sfidează Articolul 21 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene referitor la libera circulație plus alte 20 de acte normative. Potrivit acestor acte normative, România are dreptul să i se ridice controalele la frontieră dacă respectă acquis-ul Schengen. România a trecut de toate evaluările, a fost ridicat și MCV, au fost vizite suplimentare de evaluare, 22 de experți din 12 țări UE și reprezentanți Frontex și Comisie plus 10 experți suplimentari olandezi, sunt fapte pe care cancelarul Austriei le ignoră sub pretext că e permisivă cu imigranții țara mea, o minciună cap-coadă”, a continuat el.

„Cancelarul Nehammer a decretat prin blocajul Schengen al doilea „Dictat de la Viena” pentru români. Excelențele voastre, domnia legii este baza existenței Uniunii Europene. Cer Comisiei și Parlamentului să solicite Curții de Justiție constatarea încălcării de către Austria a acquis-ului și să facă demersuri pentru suspendarea dreptului său de vot”, a mai spus Rareș Bogdan.