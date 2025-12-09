I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Ministrul Mediului a transmis că nu a primit nicio solicitare de demisie din partea premierului Ilie Bolojan, în urma scandalului provocat de criza apei de la Paltinu.

Într-un interviu acordat , aceasta a subliniat că „acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată”.

“Nu, nici măcar o singură secundă și vă spun și de ce. Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, iar reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult în Parlament și nu voi ceda la presiune. Nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a spus ministra.

I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Care este poziția ministrului în fața presiunilor PSD

În ciuda presiunilor venite dinspre , Diana Buzoianu afirmă că nu va renunța la funcție și nici nu va permite blocarea reformelor.

„În ceea ce privește demisia mea eu vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială. Nu îmi voi da niciun fel de demisie, nu voi ceda în niciun fel la presiune sau la șantajul din aceste zile și în niciun caz nu vom opri reformele”, a explicat ministrul.

Ea a acuzat social-democrații că încearcă să blocheze reorganizarea Romsilva, proiect în care au fost propuse 12 direcții regionale cu directori silvici și tehnici, în ciuda propunerii PSD de a menține și directorii la nivel județean, ceea ce ar complica reformele.

„Eu îmi dau seama foarte bine, săptămâna asta ar fi trebuit discutată reorganizarea Romsilva în care pusesem 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a venit la pachet spunând că da, sigur, suntem de acord cu 12 direcții regionale, dar să rămână și câte un director la nivel de județ, deci să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm structuri regionale. Acestea sunt discuțiile de fond care ne despart în aceste zile. Să nu avem niciun fel de dubiu că discuția legată de Paltinu este o manipulare pentru a ne îndepărta de la niște măsuri pe care suntem pregătiți să le luăm.”, a mai spus Buzoianu.

Ce responsabilități au autoritățile locale în criza apei

Ministrul a anunțat că miercuri, pe baza raportului Corpului de Control, se vor lua decizii clare privind responsabilitățile în criza apei. Ea a indicat că autoritățile locale din subordinea Ministerului Mediului nu au transmis informații esențiale și nu au luat măsurile preventive necesare.

„Problema lor nu este doar că nu au transmis informația, ci și că nu au luat măsurile necesare să prevină, faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariția incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat inclusiv cu încălcarea legislației”, a adăugat Buzoianu.

Ce spune Nicușor Dan despre criza din coaliția de guvernare

În contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, Nicușor Dan a declarat că nu vede un motiv pentru demiterea Dianei Buzoianu.

„Deci, în momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care un ministru să trebuiască să plece”, a afirmat Nicușor Dan, în timpul unei vizite în Franța.