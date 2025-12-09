Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a declarat că nu vede vreun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze ori vreun ministru „să trebuiască să plece”. Șeful statului a răspuns astfel, fiind întrebat despre nemulțumirile PSD și atacurile partidului la ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Nicușor Dan dă semnalul că nu susține plecarea lui Buzoianu

În de după întrevederea cu omologul francez, Emmanuel Macron, Nicușor Dan a fost întrebat despre discuțiile din PSD privind ieșirea de la guvernare și solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan (PNL) s-o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR).

„Printre așteptările pe care le au oamenii față de politicieni și sunt tipul acesta de declarații în care, pe anumite situații administrative, se cer demisii. Trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne și acțiune politică. În planul acțiunii politice, nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a răspuns Nicușor Dan.

PSD vrea demisia lui Buzoianu și amenință (iar) cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a mers marți la Palatul Victoria și Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Asta se pare că a fost dorința celor mai mulți PSD-iști în ședința Biroului Național al partidului.

Solicitarea ca Buzoianu să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când au cerut demisia ministrului USR.

„Este inacceptabil ca un ministru să nu își asume responsabilitatea pentru o criză de asemenea proporții. Cetățenii au dreptul la apă potabilă, iar guvernul trebuie să răspundă pentru eșecurile sale”, a declarat Grindeanu.

Potrivit unor surse, există voci în PSD care vorbesc despre o eventuală ieșire de la guvernare, pentru ca partidul să capitalizeze electoral în opoziție. De altfel, lideri social-democrați au amenințat de mai multe ori public , mai ales pe subiectul reformei în administrația publică.

Replica Dianei Buzoianu pentru PSD

Dianei Buzoianu a venit imediat: „Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”.

„Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a mai spus ministra USR.