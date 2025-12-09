B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, întrebat despre conflictul PSD – Buzoianu (USR): „Nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece” (VIDEO)

Nicușor Dan, întrebat despre conflictul PSD – Buzoianu (USR): „Nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece” (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 17:33
Nicușor Dan, întrebat despre conflictul PSD - Buzoianu (USR): „Nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României/ Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan dă semnalul că nu susține plecarea lui Buzoianu
  2. PSD vrea demisia lui Buzoianu și amenință (iar) cu ieșirea de la guvernare
  3. Replica Dianei Buzoianu pentru PSD

Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a declarat că nu vede vreun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze ori vreun ministru „să trebuiască să plece”. Șeful statului a răspuns astfel, fiind întrebat despre nemulțumirile PSD și atacurile partidului la ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Nicușor Dan dă semnalul că nu susține plecarea lui Buzoianu

În conferința de presă de după întrevederea cu omologul francez, Emmanuel Macron, Nicușor Dan a fost întrebat despre discuțiile din PSD privind ieșirea de la guvernare și solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan (PNL) s-o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR).

„Printre așteptările pe care le au oamenii față de politicieni și sunt tipul acesta de declarații în care, pe anumite situații administrative, se cer demisii. Trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne și acțiune politică. În planul acțiunii politice, nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a răspuns Nicușor Dan.

PSD vrea demisia lui Buzoianu și amenință (iar) cu ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a mers marți la Palatul Victoria și a cerut demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Asta se pare că a fost dorința celor mai mulți PSD-iști în ședința Biroului Național al partidului.

Solicitarea ca Buzoianu să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

„Este inacceptabil ca un ministru să nu își asume responsabilitatea pentru o criză de asemenea proporții. Cetățenii au dreptul la apă potabilă, iar guvernul trebuie să răspundă pentru eșecurile sale”, a declarat Grindeanu.

Potrivit unor surse, există voci în PSD care vorbesc despre o eventuală ieșire de la guvernare, pentru ca partidul să capitalizeze electoral în opoziție. De altfel, lideri social-democrați au amenințat de mai multe ori public cu ieșirea pe la guvernare, mai ales pe subiectul reformei în administrația publică.

Replica Dianei Buzoianu pentru PSD

Replica Dianei Buzoianu a venit imediat: „Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”.

„Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a mai spus ministra USR.

Tags:
Citește și...
Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
Politică
Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Asta este realitatea!” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Asta este realitatea!” (VIDEO)
Nicușor Dan, după ce Ciucu a spus că el a votat cu Ciceală: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, după ce Ciucu a spus că el a votat cu Ciceală: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” (VIDEO)
Cum scăpăm de drone. Speranța lui Nicușor Dan moare ultima. Ce spune șeful statului (VIDEO)
Politică
Cum scăpăm de drone. Speranța lui Nicușor Dan moare ultima. Ce spune șeful statului (VIDEO)
Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
Politică
Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
Nicușor Dan, după discuția cu Macron de la Elysee: Ne-am împărtășit experiența în ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care e o provocare pentru noi toți / Macron a confirmat o vizită în România în 2026 (VIDEO, GALERIE FOTO)
Politică
Nicușor Dan, după discuția cu Macron de la Elysee: Ne-am împărtășit experiența în ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care e o provocare pentru noi toți / Macron a confirmat o vizită în România în 2026 (VIDEO, GALERIE FOTO)
Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)
Politică
Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Politică
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Politică
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Politică
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Ultima oră
20:43 - Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
20:37 - Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
20:32 - Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
20:10 - CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
20:02 - Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
19:46 - Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
19:38 - Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
19:29 - O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
19:15 - Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
19:08 - Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD