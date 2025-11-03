B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului

Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului

Adrian Teampău
03 nov. 2025, 21:16
Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
Foto: ue.mae.ro
Cuprins
  1. Luminița Odobescu îl va consilia pe Bolojan
  2. Cartea de vizită a noului consilier de stat

Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Luminița Odobescu îl va consilia pe Bolojan

Fostul ministru de Externe a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Luminița Odobescu a colaborat cu Ilie Bolojan și pe vremea când acesta a ocupat postul de președinte interimar la Cotroceni. Ea a rămas consilier la Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.

„Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în decretul publicat în Monitorul Oficial.

Cartea de vizită a noului consilier de stat

Luminița Odobescu și-a început cariera în Ministerul Afacerilor Externe în anul 2001, ca șef serviciu. În 2002, a fost transferată la Bruxelles și timp de cinci ani a gestionat o serie de capitole în cadrul negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană.

După semnarea Tratatului de aderare, a coordonat pregătirea reuniunilor COREPER I, în calitate de consilier Mertens. Între 2008 și 2012, a fost director general al Departamentului UE și, în perioada februarie – noiembrie 2012, secretar de Stat pentru afaceri europene, în cadrul MAE. Între 2012 și 2015, a fost consilier de stat pentru afaceri europene și politică externă la Cancelaria Primului Ministru.

Din 2015 și până în 2021 a fost Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană. În această calitate a condus misiunea diplomatică în timpul primei Președinții române a Consiliului Uniunii Europene (ianuarie-iunie 2019). Între 2021 și 2023 a fost numită consilier prezidențial pentru afaceri europene  și a coordonat Departamentul Politică Externă al Administrației Prezidențiale.

Luminiţa Odobescu a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023. Și-a încheiat mandatul la începutul lui 2025, când a fost înlocuită de Emil Hurezeanu. În februarie a fost numită consilier, la Cotroceni, de președintele interimar Ilie Bolojan. A mai rămas în funcție, o perioadă, și în manndatul lui Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Politică
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Politică
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Politică
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Politică
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)
Politică
S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)
Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)
Politică
Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Politică
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
Politică
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
Ultima oră
22:16 - Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
22:16 - Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
22:13 - Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
21:47 - Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
21:43 - Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
21:17 - România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
21:02 - Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:25 - Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre produsele cumpărate în cele mai mari cantități