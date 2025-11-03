Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Luminița Odobescu îl va consilia pe Bolojan

Fostul ministru de Externe a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul . Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Luminița Odobescu a colaborat cu Ilie Bolojan și pe vremea când acesta a ocupat postul de . Ea a rămas consilier la Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.

„Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în decretul publicat în Monitorul Oficial.

Cartea de vizită a noului consilier de stat

Luminița Odobescu și-a început cariera în Ministerul Afacerilor Externe în anul 2001, ca șef serviciu. În 2002, a fost transferată la Bruxelles și timp de cinci ani a gestionat o serie de capitole în cadrul negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană.

După semnarea Tratatului de aderare, a coordonat pregătirea reuniunilor COREPER I, în calitate de consilier Mertens. Între 2008 și 2012, a fost director general al Departamentului UE și, în perioada februarie – noiembrie 2012, secretar de Stat pentru afaceri europene, în cadrul MAE. Între 2012 și 2015, a fost consilier de stat pentru afaceri europene și politică externă la Cancelaria Primului Ministru.

Din 2015 și până în 2021 a fost Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană. În această calitate a condus misiunea diplomatică în timpul primei Președinții române a Consiliului Uniunii Europene (ianuarie-iunie 2019). Între 2021 și 2023 a fost numită consilier prezidențial pentru afaceri europene și a coordonat Departamentul Politică Externă al Administrației Prezidențiale.

Luminiţa Odobescu a fost în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023. Și-a încheiat mandatul la începutul lui 2025, când a fost înlocuită de Emil Hurezeanu. În februarie a fost numită consilier, la Cotroceni, de președintele interimar Ilie Bolojan. A mai rămas în funcție, o perioadă, și în manndatul lui .