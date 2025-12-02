Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)

În ziua în care Ilie Bolojan este așteptat în Parlament pentru asumarea răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, angajații instituției au declanșat un protest spontan.

Protest în Parlament, în așteptarea lui Ilie Bolojan

Angajații de la Camera Deputaților și Senat au ieșit la protest, pe holurile Parlamentului, chiar cu puțin timp înainte ca Ilie Bolojan să vină să își asume răspunderea pe noul proiect al reformei pensiilor magistraților.

Oamenii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile în următorul pachet al austerității. Sunt mai multe categorii de angajați care protestează, de la femei de serviciu, liftieri până la consilieri, iar oamenii amenință chiar cu o grevă generală.

„Salariile noastre au stagnat din 2022 până în prezent și există mari diferențe între colegii noștri de la Guvern sau Curtea de Conturi sau alte instituții din țară, nu mai vorbim de primării.”, spun angajații Parlamentului care îi cer lui Bolojan să renunțe la proiectul reformei administrației publice. Cel puțin în forma lui actuală.

Reforma administrației publice, amânată până după 7 decembrie

Reforma din administrație, care vine cu tăieri de salarii, dar și de posturi, atât la nivel central cât și local, a fost deocamdată amânată. Motivul acestei decizii a fost lipsa consensului pentru tăierile din administrația centrală.

După ce liderii s-au înțeles pe tăierile din administrația locală, unde ar urma să fie dați afară 13.000 de angajați, negocierile s-au blocat la tăierile din administrația centrală. La discuțiile din ultima ședință a , liderii nu s-au înțeles pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile.

Amânarea pachetului de reformă duce și la amânarea măsurilor pe care liderii coaliției s-au înțeles deja: tăierile din administrația locală și măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele.