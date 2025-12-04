Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Viena, că cei care sunt responsabili pentru dezastrul de la barajul Paltinu trebuie să răspundă. Iar asta se va întâmpla în zilele următoare, spune șeful Guvernului.

Bolojan cere demiteri după dezastrul de la Paltinu

„În afară de aspectele care țin de poziționări politice, atunci când ai o situație de urgență, cum este cea pe care o avem în județul Prahova în principal, prima obligație a celor responsabili este să rezolve problemele. Înțeleg că se lucrează la soluții astfel încât mai repede de luni locuitorii care sunt afectați, inclusiv companiile din zonă să poată beneficia de apă.

Având în vedere că aceste lucruri arată și defecțiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem în astfel de situații este să luăm măsuri ca să nu mai ajungem în astfel de situații, iar cei care sunt responsabili pentru astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri și asta se va întâmpla în zilele următoare.”, a declarat premierul .

PSD vrea să o dea afară pe ministra Mediului

Reacția șefului Guvernului vine după ce a cerut ieri ca ministra Mediului, Diana Buzoianu, să fie trasă la răspundere pentru dezastrul de la Paltinu.

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița.

Situația este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză!

Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată.

Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național!

De asemenea, a fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, a transmis PSD într-un comunicat de presă.