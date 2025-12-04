B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)

Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)

Adrian A
04 dec. 2025, 14:34
Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)
Cuprins
  1. Bolojan cere demiteri după dezastrul de la Paltinu
  2. PSD vrea să o dea afară pe ministra Mediului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Viena, că cei care sunt responsabili pentru dezastrul de la barajul Paltinu trebuie să răspundă. Iar asta se va întâmpla în zilele următoare, spune șeful Guvernului.

Bolojan cere demiteri după dezastrul de la Paltinu

„În afară de aspectele care țin de poziționări politice, atunci când ai o situație de urgență, cum este cea pe care o avem în județul Prahova în principal, prima obligație a celor responsabili este să rezolve problemele. Înțeleg că se lucrează la soluții astfel încât mai repede de luni locuitorii care sunt afectați, inclusiv companiile din zonă să poată beneficia de apă.

Având în vedere că aceste lucruri arată și defecțiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem în astfel de situații este să luăm măsuri ca să nu mai ajungem în astfel de situații, iar cei care sunt responsabili pentru astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri și asta se va întâmpla în zilele următoare.”, a declarat premierul Bolojan.

PSD vrea să o dea afară pe ministra Mediului

Reacția șefului Guvernului vine după ce PSD a cerut ieri ca ministra Mediului, Diana Buzoianu, să fie trasă la răspundere pentru dezastrul de la Paltinu.

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții  ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița.

Situația este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză!

Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operațiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență, a tratat lucrurile cu superficialitate, a mințit public că nu a fost informată.

Astfel a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național!

De asemenea, a fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, a transmis PSD într-un comunicat de presă.

Tags:
Citește și...
Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
Politică
Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
Politică
Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!” (VIDEO)
Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu
Politică
Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu
Bătălia pentru Capitală. Un nou sondaj arată că lupta pentru Primăria Generală se duce între doi candidați
Politică
Bătălia pentru Capitală. Un nou sondaj arată că lupta pentru Primăria Generală se duce între doi candidați
Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
Politică
Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
Politică
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
Președintele pune condiții pe legea bugetului. Nicușor Dan cere guvernului să țină cont de referedumul pentru București
Politică
Președintele pune condiții pe legea bugetului. Nicușor Dan cere guvernului să țină cont de referedumul pentru București
Românii ar putea fi plătiți în funcție de vechime și de studii. Proiect legislativ pentru majorarea salariului minim
Politică
Românii ar putea fi plătiți în funcție de vechime și de studii. Proiect legislativ pentru majorarea salariului minim
Ciprian Ciucu avertizează: „Rețeaua de termoficare și-a depășit durata de viață”. Ce soluție propune pentru București: „Trebuie să continuăm investițiile” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu avertizează: „Rețeaua de termoficare și-a depășit durata de viață”. Ce soluție propune pentru București: „Trebuie să continuăm investițiile” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
16:36 - De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
16:35 - Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
15:59 - Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
15:35 - Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
15:32 - Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
15:32 - Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
14:58 - Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
14:55 - Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
14:38 - Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
14:20 - Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături