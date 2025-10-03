B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)

George Lupu
03 oct. 2025, 15:48
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Premierul Ilie Bolojan a reacționa vineri, într-o conferință de presă, despre cel mai recent raport al Departamentului de Stat al SUA, care a atras atenția asupra corupției sistemice din România care face dificilă activitatea investitorilor.

Ilie Bolojan, despre corupția din România

Premierul a subliniat că inclusiv în ceea ce privește dificultatea colectării taxelor iese în evidență complicitatea oamenilor din sistem:

“În mod evident, dacă nu ne-am încasat taxele și impozitele decât parțial, dacă avem o evaziune fiscală uneori în stil mare, acest lucru nu se poate face decât cu oameni care tolerează acest lucru din sistem, deci cu oameni care într-o formă sau alta, directă sau indirectă sunt implicați în diferite scheme de corupție”.

Cât privește combaterea corupției, Ilie Bolojan a precizat: “Orice măsură care duce la debirocratizare, la simplificare, la digitalizare va duce sistemic la reducerea acestor posibilități”.

Totodată, Ilie Bolojan a subliniat că este nevoie ca parchetele să își facă datoria:

“Acolo unde măsurile administrative nu au efect, parchetele și isntituțiile care au competențele să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria. Voi susține și tot ce am făcut până acum am susținut în permanență aceste măsuri, în așa fel încât să avem o administrație cât mai curată, cât mai corectă în relația cu cetățenii, cu investitorii, că sunt străini, că sunt români. Corupția este un cost social care nu ne ajută. Nu trebuie să ne spună altcineva, ci trebuie să o constatăm noi zi de zi.

Asta e o acțiune care trebuie dusă sistematică pe mai multe planuri și fiecare autoritate care are responsabilitatea pe un domeniu trebuie să își facă datorie”.

România a rămas în urmă în privința luptei împotriva traficului de persoane

Guvernul României nu face destul pentru a combate traficul de persoane, arată cel mai recent raport pe subiect publicat de Departamentul de Stat al SUA. Specialiștii americani au inventariat ce măsuri a luat Guvernul României până acum în lupta împotriva traficului de persoane, dar și ce mai are de făcut. Raportul atrage atenția și asupra complicităților cu traficanții din instituțiile statului român.

„Guvernul României nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar depune eforturi semnificative în acest sens. În general, a demonstrat eforturi tot mai mari față de perioada de raportare anterioară. În consecință, România a rămas la Nivelul 2.

Aceste eforturi au însemnat identificarea unui număr semnificativ mai mare de victime ale traficului de persoane și adoptarea unei noi strategii naționale de acțiune pe 4 ani și a unui PNA pentru combaterea traficului de persoane.
Au fost înăsprite pedepsele pentru infracțiunile de trafic de persoane și a fost exclusă posibilitatea ca pedepsele să se dea cu suspendare.

Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)
Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO)
Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
