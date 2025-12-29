CCR a amânat iar pensiile speciale, de această dată din cauza lipsei de cvorum. Doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, astfel că deliberările nu au putut continua. Este vorba despre legea care propune creșterea vârstei de pensionare, plafonarea pensiilor și alte modificări majore contestate de magistrați.

Următoarea ședință în care ar urma să fie discutată decizia CCR privind pensiile speciale este programată pentru 16 ianuarie 2026.

CCR a amânat iar pensiile speciale. Cum a reacționat liderul AUR, George Simion

George Simion a reacționat vehement după noua amânare și a acuzat că România funcționează într-un stat controlat de interese obscure. Mesajul său a devenit rapid viral în spațiul public.

“CCR – autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE”, a scris Simion pe .

Liderul AUR susține că amânările repetate afectează încrederea în instituții și arată lipsa de voință reală pentru reformă.

Ce spune președintele CCR, Simina Tănăsescu, despre lipsa cvorumului

Președintele Curții Constituționale, , a explicat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul necesar. Aceasta a subliniat că ședința anterioară a început cu toți judecătorii prezenți, însă pe parcurs numărul lor s-a redus. Tănăsescu a precizat că nu poate confirma sau infirma existența unor solicitări privind întreruperea deliberărilor și a reamintit că studiile de impact nu reprezintă un criteriu decisiv în analiza constituționalității.

”Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens. Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen”, a precizat Simina Tănăsescu.

CCR a amânat iar pensiile speciale. Când se va lua, totuși, decizia

CCR este așteptată să revină asupra legii pe 16 ianuarie 2026, după mai multe amânări. Legea în discuție a mai fost declarată anterior neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM, iar Guvernul a revenit cu o nouă formă, de această dată însoțită de un aviz negativ.