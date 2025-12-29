B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR

Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR

Ana Maria
29 dec. 2025, 14:01
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: CCR - autoarea loviturii de stat. Ce a mai spus liderul AUR
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. CCR a amânat iar pensiile speciale. Cum a reacționat liderul AUR, George Simion
  2. Ce spune președintele CCR, Simina Tănăsescu, despre lipsa cvorumului
  3. CCR a amânat iar pensiile speciale. Când se va lua, totuși, decizia

CCR a amânat iar pensiile speciale, de această dată din cauza lipsei de cvorum. Doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, astfel că deliberările nu au putut continua. Este vorba despre legea care propune creșterea vârstei de pensionare, plafonarea pensiilor și alte modificări majore contestate de magistrați.

Următoarea ședință în care ar urma să fie discutată decizia CCR privind pensiile speciale este programată pentru 16 ianuarie 2026.

CCR a amânat iar pensiile speciale. Cum a reacționat liderul AUR, George Simion

George Simion a reacționat vehement după noua amânare și a acuzat că România funcționează într-un stat controlat de interese obscure. Mesajul său a devenit rapid viral în spațiul public.
“CCR – autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE”, a scris Simion pe Facebook.

Sursa foto: Facebook / @George Simion

Liderul AUR susține că amânările repetate afectează încrederea în instituții și arată lipsa de voință reală pentru reformă.

Ce spune președintele CCR, Simina Tănăsescu, despre lipsa cvorumului

Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a explicat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul necesar. Aceasta a subliniat că ședința anterioară a început cu toți judecătorii prezenți, însă pe parcurs numărul lor s-a redus. Tănăsescu a precizat că nu poate confirma sau infirma existența unor solicitări privind întreruperea deliberărilor și a reamintit că studiile de impact nu reprezintă un criteriu decisiv în analiza constituționalității.

”Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens. Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen”, a precizat Simina Tănăsescu.

CCR a amânat iar pensiile speciale. Când se va lua, totuși, decizia

CCR este așteptată să revină asupra legii pe 16 ianuarie 2026, după mai multe amânări. Legea în discuție a mai fost declarată anterior neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM, iar Guvernul a revenit cu o nouă formă, de această dată însoțită de un aviz negativ.

Tags:
Citește și...
Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
Politică
Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Politică
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Politică
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Politică
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Politică
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Politică
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Politică
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Politică
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Politică
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Ultima oră
15:18 - Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
15:12 - Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
15:00 - Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
14:44 - Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
14:33 - O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
14:22 - Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)