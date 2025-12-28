A trecut exact un an de când actualul Parlament şi-a început activitatea, iar în acest timp 52 de aleși, senatori şi deputaţi, n-au vorbit deloc. Ei au luat cuvântul doar la depunerea jurământului. În schimb, ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei.

De la ce partide sunt parlamentarii care n-au vorbit deloc

Din cei 52 de aleşi care n-au luat deloc cuvântul în acest an, 22 sunt de la PSD (16 deputaţi şi 6 senatori), 15 de la PNL (10 deputaţi şi 5 senatori), 5 aleşi sunt de la AUR, 3 de la USR, 2 de la UDMR, un parlamentar de la minorităţi, unul de la nou-înfiinţatul grup PACE şi alţi 3 sunt neafiliaţi, scrie .

Pe lângă ei, 36 de parlamentari au vorbit de doar 2 ori, în timp ce 31 dintre ei au mers de 3 ori la tribuna plenului.

În schimb, aleșii aflați la conducerea Senatului și Camerei Deputaților au avut peste 200 sau chiar 300 de luări de cuvânt.

Salariul lunar de bază al parlamentarilor e de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net. Recent, aleșii cu 10%, pentru anul viitor.