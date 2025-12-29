Curtea Constituțională a României a amânat pentru a treia oară luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, motivul principal fiind absența unor judecători. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la această situație și a subliniat că „CCR este o instituție independentă, singura din România cu autoritatea de a se pronunța asupra constituționalității unei legi.”

“Ce se întâmplă la Curtea Constituțională trebuie să fie lămurit de către Curtea Constituțională. Constituția și legea, și eu la ele mă refer întotdeauna când am ceva de spus despre o instituție, impun acestui organism să fie unul independent, singurul din România care se poate pronunța cu privire la constituționalitatea unei legi.

Curtea Constituțională are proceduri, judecătorii trebuie să fie independenti. Au obligație de a fi imparțiali în deciziile lor și responsabilitatea acestor decizii.”, a spus ministrul.

Reforma pensiilor magistraților: Există sancțiuni pentru judecătorii CCR în caz de absențe sau abuzuri?

Întrebat despre posibilitatea sancționării judecătorilor în astfel de situații, ministrul a afirmat: „Oricine îndeplinește o atribuție publică este supus și răspunderii. Asta este indiscutabil.”

Despre responsabilitatea judecătorilor, Marinescu a spus:

„Asta trebuie să fie stabilită pe baza unor fapte concrete. Eu nu vreau niciodată să comentez asupra unor împrejurări pe care nu le cunosc în mod nemijlocit și în privința cărora nu am date concrete ca să pot să fac o evaluare. Nu știu de ce au lipsit, în ce condiții, motivat sau nemotivat, asta trebuie să lămurească Curtea Constituțională. Dar, ca principiu, vă dau dreptate, dacă există ceva în neregulă, dacă există un abuz, dacă există o neîndeplinire a atribuțiilor, aceste lucruri trebuie să fie probate și apoi să fie sancționate.”

“Curtea Constituțională nu este un organism care să facă parte din autoritatea judecătorească. Dar, principiile se aplică mutatis mutandis și pentru Curtea Constituțională. Deci dacă un judecător realizează o activitate care este dovedită a fi contrar atribuților sale, repet, există o răspundere, nu această autodemisie, pentru că nu e prevăzută nicăieri”, a mai adăugat ministrul Justițiției.

Poate Ministrul Justiției interveni în procedurile CCR?

Radu Marinescu a explicat că nu poate interveni în procesele interne ale Curții sau solicita explicații judecătorilor, pentru a nu încălca principiul independenței judiciare.

„În primul rând, am amintit anterior de analogia de principii între activitatea judiciară și cea de juridicție constituțională a Curții Constituționale a României. Ori unul dintre principii este acela al impartialității și al neamestecului, al independenței. Cum aș putea eu, ca ministru al Justiției, vreodată să cer vreunui judecător constituțional sau judecător din autoritatea judecătorească, să-i cer lămuriri sau explicații cu privire la modul cum înțelege să-și facă datoria într-o speță? Este exclus.

Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism care nu este subordonat Ministerului Justiției.”, a declarat ministrul pe B1 TV.

Care este rolul Guvernului după ce legea ajunge la CCR

Ministrul a mai precizat că, după ce o lege ajunge la Curtea Constituțională, Guvernul devine o parte care „urmărește, fără să participe,” dezbaterile și procedurile Curții, așteptând un verdict.

„Eu, în Executiv, alături de colegii mei, inclusiv din PSD, Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, sunt inițiator principal și coinițiator al acestui proiect de lege devenit lege. Evident că am contribuit în Guvern la această lege, dar acum nu suntem decât o parte care urmărește, fără să participe, aceste dezbateri și aceste proceduri la Curtea Constituțională. Ca și dumneavoastră, ca și ceilalți, așteptam să se dea un verdict cu respectarea legii”, a adăugat Marinescu.

