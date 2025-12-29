B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)

Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)

Ana Maria
29 dec. 2025, 12:58
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Reforma pensiilor magistraților: Există sancțiuni pentru judecătorii CCR în caz de absențe sau abuzuri?
  2. Poate Ministrul Justiției interveni în procedurile CCR?
  3. Care este rolul Guvernului după ce legea ajunge la CCR

Curtea Constituțională a României a amânat pentru a treia oară luarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, motivul principal fiind absența unor judecători. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la această situație și a subliniat că „CCR este o instituție independentă, singura din România cu autoritatea de a se pronunța asupra constituționalității unei legi.”

“Ce se întâmplă la Curtea Constituțională trebuie să fie lămurit de către Curtea Constituțională. Constituția și legea, și eu la ele mă refer întotdeauna când am ceva de spus despre o instituție, impun acestui organism să fie unul independent, singurul din România care se poate pronunța cu privire la constituționalitatea unei legi.

Curtea Constituțională are proceduri, judecătorii trebuie să fie independenti. Au obligație de a fi imparțiali în deciziile lor și responsabilitatea acestor decizii.”, a spus ministrul.

Reforma pensiilor magistraților: Există sancțiuni pentru judecătorii CCR în caz de absențe sau abuzuri?

Întrebat despre posibilitatea sancționării judecătorilor CCR în astfel de situații, ministrul a afirmat: „Oricine îndeplinește o atribuție publică este supus și răspunderii. Asta este indiscutabil.”

Despre responsabilitatea judecătorilor, Marinescu a spus:

„Asta trebuie să fie stabilită pe baza unor fapte concrete. Eu nu vreau niciodată să comentez asupra unor împrejurări pe care nu le cunosc în mod nemijlocit și în privința cărora nu am date concrete ca să pot să fac o evaluare. Nu știu de ce au lipsit, în ce condiții, motivat sau nemotivat, asta trebuie să lămurească Curtea Constituțională. Dar, ca principiu, vă dau dreptate, dacă există ceva în neregulă, dacă există un abuz, dacă există o neîndeplinire a atribuțiilor, aceste lucruri trebuie să fie probate și apoi să fie sancționate.”

“Curtea Constituțională nu este un organism care să facă parte din autoritatea judecătorească. Dar, principiile se aplică mutatis mutandis și pentru Curtea Constituțională. Deci dacă un judecător realizează o activitate care este dovedită a fi contrar atribuților sale, repet, există o răspundere, nu această autodemisie, pentru că nu e prevăzută nicăieri”, a mai adăugat ministrul Justițiției.

Poate Ministrul Justiției interveni în procedurile CCR?

Radu Marinescu a explicat că nu poate interveni în procesele interne ale Curții sau solicita explicații judecătorilor, pentru a nu încălca principiul independenței judiciare.

„În primul rând, am amintit anterior de analogia de principii între activitatea judiciară și cea de juridicție constituțională a Curții Constituționale a României. Ori unul dintre principii este acela al impartialității și al neamestecului, al independenței. Cum aș putea eu, ca ministru al Justiției, vreodată să cer vreunui judecător constituțional sau judecător din autoritatea judecătorească, să-i cer lămuriri sau explicații cu privire la modul cum înțelege să-și facă datoria într-o speță? Este exclus.

Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism care nu este subordonat Ministerului Justiției.”, a declarat ministrul pe B1 TV.

Care este rolul Guvernului după ce legea ajunge la CCR

Ministrul a mai precizat că, după ce o lege ajunge la Curtea Constituțională, Guvernul devine o parte care „urmărește, fără să participe,” dezbaterile și procedurile Curții, așteptând un verdict.

„Eu, în Executiv, alături de colegii mei, inclusiv din PSD, Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, sunt inițiator principal și coinițiator al acestui proiect de lege devenit lege. Evident că am contribuit în Guvern la această lege, dar acum nu suntem decât o parte care urmărește, fără să participe, aceste dezbateri și aceste proceduri la Curtea Constituțională. Ca și dumneavoastră, ca și ceilalți, așteptam să se dea un verdict cu respectarea legii”, a adăugat Marinescu.

Ședința CCR a fost amânată pentru data de 16 ianuarie 2026.

Tags:
Citește și...
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Politică
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Politică
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Politică
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Politică
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Politică
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Politică
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Politică
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Politică
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Politică
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Politică
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Ultima oră
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:36 - Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
12:16 - De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
11:56 - Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
11:45 - „Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă