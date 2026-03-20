B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
20 mart. 2026, 13:29
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
După adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, premierul Ilie Bolojan a luat cuvântul în Parlament și a transmis un mesaj de mulțumire către parlamentarii care au susținut proiectul.

Șeful Executivului a subliniat că noul buget marchează o schimbare de abordare în relația statului cu cetățenii și reflectă măsurile de reformă adoptate în ultima perioadă.

Cum descrie premierul bugetul adoptat

Ilie Bolojan a caracterizat bugetul drept unul echilibrat și responsabil, construit pe baza reformelor recente și orientat spre stabilitate economică.

“Mulțumesc tuturor parlamentarilor care ați votat bugetul, un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni.

Cu această ocazie le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice sunt reflectate în acest buget.

Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite.

Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice.”, a spus premierul.

Bolojan, după adoptarea bugetului de stat. Ce promisiuni face Guvernul pentru perioada următoare

Premierul a dat asigurări că documentul adoptat include resursele necesare pentru investiții majore și pentru funcționarea statului.

“Spunem adevărul și facem tot ce ne stă în putință pentru a echilibra situația financiară.

Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste.

Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România, pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară.”, a mai adăugat el.

Bolojan, după adoptarea bugetului de stat. Ce mesaj a transmis către partenerii externi

Ilie Bolojan a adresat un apel și către instituțiile internaționale, subliniind angajamentul României de a respecta disciplina fiscală.

“Mă adresez partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare.

România dovedește prin acest buget, prin păstrarea țintei de deficit de 6,2%, că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate.”, a continuat premierul.

Ce le transmite premierul românilor

În final, premierul le-a mulțumit și cetățenilor români pentru eforturile depuse și a dat asigurări că bugetul va susține atât investițiile, cât și plata drepturilor sociale.

“Mă adresez și cetățenilor României, cărora le mulțumesc pentru eforturile și înțelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă și îi asigur că acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari și cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcționarea instituțiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Vă mulțumesc încă o dată! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a conchis Bolojan.

Tags:
