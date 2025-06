Ilie Bolojan, întâlnire de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. Subiectele abordate de cei doi

Premierul a fost felicitat de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson. Cei doi au avut o întâlnire în care au discutat despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România.

„Astăzi, Charge d’Affaires Michael Dickerson s-a întâlnit cu prim-ministrul Ilie Bolojan pentru a-l felicita cu ocazia preluării noii sale funcții și a-i ura succes în conducerea guvernului”, se arată în mesajul postat pe contul de Facebook al Ambasadei SUA la București.

Potrivit sursei citate, cei doi oficiali au vorbit despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România și au reafirmat angajamentul de a colabora pentru promovarea securității și prosperității ambelor țări.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a postat un mesaj după întrevederea pe care a avut-o cu cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson. El a apreciat discuțiile ca fiind productive, axate pe aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul securităţii şi militar.

De asemenea, a arătat premierul, s-a vorbit despre proiecte care să ducă la consolidarea legăturilor economice dintre România şi Statele Unite ale Americii.

PM : Productive meeting today with Chargé d’Affaires Michael Dickerson from the U.S. Embassy. We discussed deepening our security and military cooperation, as well as strengthening economic ties.

