B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”

Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”

George Lupu
02 sept. 2025, 10:12
Ilie Bolojan: La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Victoria, că la câteva zile după ce a preluat mandatul de premier, a constatat că situația deficitului este mult mai gravă decât a crezut inițial:

„La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația pe care o preluam, cel puțin din punctul de vedere al deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam. De atunci și ână astăzi, timp de două luni de zile, am pus în practică câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a ține România ca o țară stabilă și p țară de încredere, pentur a ne atrage fondurile europene, pentru a ne susține dezvoltarea și pentru a corecta nedreptățile”.

Premierul a preciat că Guvernul a luat măsuri care au vizat creșterea veniturilor, scăderea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor în vederea eșalonării lor.

„Au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri în diferite grade”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că al doilea pachet de măsuri, adoptat luni prin asumarea răspunderii, reduce privilegiile din sectorul public de la salarii la pensii sau beneficii foarte mari „care nu aveau în spate performanță sau sunt departe de ceea ce poate țara noastră să suporte financiar”.

„Tot prin pachetul de ieri întărim forța statului de a-și colecta taxele și impozitele, exact de la cei care au reușit de ani de zile să evite plata acestora. Restabilim egalitatea de tratament între cetățeni și firme, începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit ani de an tot mai mulți bani nu se simte acest lucru, nici în percepția pacienților, nici în ceea ce privește condițiile oferite acestora”.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Politică
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
Politică
Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”
Politică
Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
Politică
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Politică
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Politică
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Politică
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”