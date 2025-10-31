B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”

Elena Boruz
31 oct. 2025, 09:15
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De unde provine neîncrederea românilor în politicienii români
  2. Cum crede Bolojan că își vor schimba oamenii părerea despre clasa politică

Ilie Bolojan, premierul României, a oferit declarații cu privire la faptul că românii nu mai au încredere în clasa politică. Șeful Guvernul a precizat că au dreptate oamenii, deoarece de-a lungul timpului, au tot fost făcute promisiuni despre care se știa că nu pot fi respectate. 

De unde provine neîncrederea românilor în politicienii români

Potrivit prim-ministrului, toată această neîncredere este rezultatul mai multor acțiuni sau a lipsei acestora, de-a lungul timpului. Acesta a menționat că o astfel de percepție se construiește în timp, iar anii care au trecut și angajamentele nerespectate, și-au spus cuvântul.

„Această percepţie negativă este de ceva timp şi trebuie să le dau dreptate românilor. Trebuie să recunoaştem că dacă ne-am fi comportat altfel, cei din lumea politică, în toţi aceşti ani, dacă nu le-am fi promis lucruri pe care ştiam poate că nu le putem respecta, dacă nu ne-am fi luat nişte angajamente pe care ştiam că nu le putem îndeplini, dacă n-am fi încercat de multe ori să-i păcălim pe oameni, dacă ne-am fi respectat angajamentele, cu siguranţă percepţia ar fi fost diferită.

Trebuie să recunoaştem că aceste lucruri s-au întâmplat şi pentru această percepţie este responsabilitatea, în cea mai mare parte, a lumii politice din care fac şi eu parte. De asemenea, un vot şi o percepţie negativă care a venit ține şi de percepţia de nedreptăţi”, a declarat Ilie Bolojan la Observator, joi seara.

Cum crede Bolojan că își vor schimba oamenii părerea despre clasa politică

Ilie Bolojan a explicat care chestiunile, ce necesită să fie corectate, pentru ca percepția oamenilor despre politicienii români să se schimbe. Acesta a declarat că „este o condiție de bază, pentru ca românii să înțeleagă că Guvernele lucrează în favoarea lor”.

„Percepţiile nu se formează într-o lună, două, se formează în timp. Când vii şi îţi asumi anumite responsabilități n-ai cum să schimbi percepții de pe o zi pe alta. Sunt două aspecte: partea de percepţie de nedreptăţi, pe care trebuie să o corectăm, este o condiţie de bază pentru ca românii să perceapă lucrurile altfel, că guvernele lucrează în favoarea lor, că este dreptate în ţară, că atunci când este un concurs nu câştigă cel care are pile, ci cel competent, că meritocraţia este respectată.

Este o problemă de fond. În ceea ce priveşte strict situaţia în care mă regăsesc eu, gândiţi-vă că am venit premier într-o situaţie în care ţara noastră avea nevoie de nişte măsuri care nu sună bine nicăieri, care ţin şi au ţinut de componenta de creşteri de taxe, de scăderi de cheltuieli, acest pachet de măsuri înseamnă totuşi o afectare a puterii de cumpărare”, a adăugat șeful Executivului.

