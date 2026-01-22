Scandal între prim-miniștri. Atac dur de la fostul la actualul premier. Ciolacu îi spune lui Bolojan că nu a lăsat nicio moștenire grea

Marcel Ciolacu s-a trezit de dimineață cu chef de scandal și l-a atacat pe actualul șef al Guvernului. Fostul premier îi spune lui Ilie Bolojan să nu se mai ascundă după nicio moștenire grea lăsată de Ciolacu, pentru că nu există.

Fostul premier sare la actualul

Marcel Ciolacu iese din nou la atac și susține că Ilie Bolojan a mințit când a spus că a băgat taxe și impozite noi și le-a mărit pe cele existente pentru că a avut de acoperit o moștenire grea lăsată de guvernele conduse de Ciolacu și Ciucă.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a „reformelor” făcute de tine. Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară. Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate in decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget.”, scrie .

Bolojan, zapciul austerității

„Ai premeditat totul și ai început aceasta operațiune încă din septembrie, în timp ce-i mințeai cu cinism pe români, la toate conferințele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai mințit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.

Și minți in continuare că deficitul a fost mai mic din cauza „economiilor” realizate cu tine ca premier. Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, in doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani.

Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune — ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec.”, mai scrie fostul premier.

Unde ar fi mințit Ilie Bolojan

Și Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, îl acuză pe că a mințit în privința bugetului. Acuzația este aceeași ca și a lui Ciolacu: a mărit taxe și impozite pe baza unei minciuni: actualul șef al Guvernului s-a ascuns după moștenirea grea lăsată de fostul premier.

„În primul rând datele ne arată minciuna grotescă a lui Bolojan cu privire la starea bugetului, la momentul iunie 2025, minciuna legată de „dezastrul” lasat de guvernul Ciolacu II si cu privire la intrarea in incapacitate de plata etc.

Am scris despre asta si la executia din noiembrie, lucrurile sunt si mai clare acum, deficitul de 7,7% o confirmă. Bolojan ori habar nu are buget, ori a mințit conștient.