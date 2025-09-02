B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam" (VIDEO)

Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam” (VIDEO)

George Lupu
02 sept. 2025, 10:12
Ilie Bolojan: La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Victoria, că la câteva zile după ce a preluat mandatul de premier, a constatat că situația deficitului este mult mai gravă decât a crezut inițial:

Cuprins

  • Ce a spus Ilie Bolojan despre problema deficitului
  • Pachetul doi de măsuri fiscale

Ce a spus Ilie Bolojan despre problema deficitului

„La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația pe care o preluam, cel puțin din punctul de vedere al deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam. De atunci și ână astăzi, timp de două luni de zile, am pus în practică câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a ține România ca o țară stabilă și p țară de încredere, pentur a ne atrage fondurile europene, pentru a ne susține dezvoltarea și pentru a corecta nedreptățile”.

Premierul a preciat că Guvernul a luat măsuri care au vizat creșterea veniturilor, scăderea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor în vederea eșalonării lor.

„Au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri în diferite grade”, a spus Ilie Bolojan.

Pachetul doi de măsuri fiscale

Premierul a precizat că al doilea pachet de măsuri, adoptat luni prin asumarea răspunderii, reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii sau beneficii foarte mari „care nu aveau în spate performanță sau sunt departe de ceea ce poate țara noastră să suporte financiar”.

„Tot prin pachetul de ieri întărim forța statului de a-și colecta taxele și impozitele, exact de la cei care au reușit de ani de zile să evite plata acestora. Restabilim egalitatea de tratament între cetățeni și firme, începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit ani de an tot mai mulți bani nu se simte acest lucru, nici în percepția pacienților, nici în ceea ce privește condițiile oferite acestora”.

