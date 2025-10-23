B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD

Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD

Adrian Teampău
23 oct. 2025, 22:41
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan îl provoacă pe Sorin Grindeanu
  2. Premierul, sensibil la criticile din coaliție
  3. Ilie Bolojan nu vrea să-și piardă credibilitatea

Ilie Bolojan l-a provocat pe Sorin Grindeanu după ce liderul social-democrat i-a cerut să plece dacă legea pensiilor magistraților pică din nou la CCR. Premierul a îndemnat PSD să depună moțiune de cenzură dacă este nemulțumit.

Ilie Bolojan îl provoacă pe Sorin Grindeanu

Premierul a comentat criticile pe care le-a formulat Sorin Grindeanu la adresa sa. Ilie Bolojan a declarat că orice partid care crede că Guvernul nu-și face datoria poate iniția o moțiune de cenzură. Mai mult, a plusat, spunând că există posibilitatea formării unei alte majorități în Parlament.

„În condiţiile în care orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria, are posibilitatea să depună moțiune de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament în aşa fel încât, cu AUR cu cine se poate, ca guvernul să plece. Nu e o problemă”, a afirmat Bolojan.

Premierul a spus că declarațiile pe care le formulează liderul PSD la adresa lui, la fel ca și neînțelegerile din coaliție produc efecte în rândul creditorilor. Aceleași critici le-au formulat în trecut mai mulți economiști și politicieni cu referire la afirmațiile sale, când acesta spunea că țara riscă să intre în incapacitate de plată.

„Vă spun ce efecte au acest tip de declaraţii şi aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliţie. Vă rog să vă gândiţi că atunci când un creditor se uită la o ţară, se uită la stabilitatea guvernării, stabilitatea o percep prin declaraţiile celor care sunt în guvernare, care au funcţii importante în statul respectiv, miniştrii, ce se întâmplă, prin ce scrie media, prin contacte şi aşa mai departe”, a mai spus premierul.

Premierul, sensibil la criticile din coaliție

Ilie Bolojan susține că atunci când el este criticat din coaliție, investitorii și creditorii își pun problema stabilității țării. El spune că agențiile de rating își formulează opiniile în funcție de stabilitatea guvernării.

„Când vezi declaraţii de o anumită factură, oamenii îşi problema: domnule, e un guvern instabil. Şi, din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acuma de patru luni de zile cu agenţiile de rating, între 30% şi 40% din punctajul pe care îl primeşte o ţară este dat de stabilitatea guvernării”, este de părere Bolojan.

În opinia sa, orice declarații de genul acesta venite dintr-o anumită „zonă are presupune o anumită responsabilitate” reprezintă „un cost pentru ţară”.

„Nu pot să scazi dobânzile, sigur să ai guvernare stabilă, să nu risipeşti banii, să ai măsuri – ceea ce am făcut şi s-a văzut că în aceste luni de zile că am scăzut dobânzile – dar scăderea adevărată se face prin creşterea ratingului, a încrederii, doar atunci când îţi creşti ratingul, dar asta înseamnă să ai predictibilitate, oamenii se întreabă ce se va întâmplat peste un an, peste doi”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan nu vrea să-și piardă credibilitatea

Premierul s-a arătat deranjat de criticile la adresa sa, spunând că, astfel, guvernarea își pierde credibilitatea în fața cetățenilor. Ilie Bolojan a sugerat că nu se simte confortabil atunci când este criticat de liderii coaliției, în speță Sorin Grindeanu.

„Vă puteţi da seama că oamenii aşteaptă de la noi nişte nişte comportamente totuşi aşezate, aşteaptă că, dacă sunt nişte dispute, să ţi le rezolvi, să nu uiţi de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem acest lucru, dar nu declarativ. Şi dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteţi da seama că e greu de presupus că am putea recâştiga încrederea cetăţenilor”, a afirmat premierul.

El a spus că este nevoie ca politicienii să se respecte, motiv pentru care nu va încuraja comportamentele de acest fel.

„Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră şi mâine, într-o întâlnire, să vă fac praf şi pulbere şi seara din nou să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat. E o chestiune de disconfort personal. Şi eu nu voi încuraja şi niciodată, n-aţi văzut că m-am apucat să jignesc pe cineva din coaliţie, nici din opoziţie când m-au făcut praf în Parlament, pentru că eu cred că noi trebuie să ne respectăm”, a menţionat Bolojan.

