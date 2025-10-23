Premierul Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studiu, joi, pe , după ce în spațiul pubic au apărut câteva suspiciuni în legătură cu studiile sale.

Ce neclarități au fost remarcate în CV-ul lui Ilie Bolojan

Mai exact, premierul a fost acuzat de către că “a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani”.

Bolojan a ținut să clarifice totul. Mai exact, premierul a explicat că specializarea Matamatică avea, la acea vreme, două secții distincte: una de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și una de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu.

Totodată, a menționat și ce e cu acea „pauză” între finalizarea și începerea facultății.

Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studiu. Cum răspunde acuzațiilor

El a subliniat că toate informațiile publicate pot fi verificate și că nu există nicio problemă.

“Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente.”, a scris Ilie Bolojan pe pagina oficială de Facebook.