Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu vorbesc despre „Bucureștiul pus la punct"

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu vorbesc despre „Bucureștiul pus la punct”

B1.ro
27 nov. 2025, 20:55
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu vorbesc despre „Bucureștiul pus la punct”
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nechez

Ilie Bolojan afirmă că Bucureștiul are o șansă unică între orașele României, dacă își valorifică potențialul și este administrat corect. „Cred că e foarte important să înțelegem că Bucureștiul are un potențial enorm, cum nu-l are niciun oraș din România”, spune acesta.

Pornind de la această premisă, Ciprian Ciucu descrie conceptul de „București pus la punct” ca pe un oraș în care spațiul public devine un loc în care oamenii își doresc să trăiască și să petreacă timp: „Bucureștiul pus la punct este acel oraș în care ne face să trăim, să ieșim în spațiu bun. Care nu este degradat, în care este ordine, în care lucrurile sunt bine întreținute, spațiul bun este bine întreținut. În care avem o viață culturală și o viață economică efervescentă și care ne face să nu ne dorim să plecăm în altă parte.”

Ciprian Ciucu leagă această viziune de rezultatele deja obținute în administrație și spune că modelul poate fi extins la nivelul întregii Capitale: „Vom avea cel puțin rezultate, comparabil pe cele pe care le-am avut la nivelul sectorului 6, dar scalate la nivelul Bucureștiului.”

Mesajul este întărit de Ilie Bolojan, care își exprimă explicit sprijinul pentru Ciprian Ciucu în această direcție: „Am încredere că Ciprian poate să facă cel mai bun lucru.”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PNL Filiala București

Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025

CMF 51250002

Notificare privind transparența la adresa www.b1tv.ro – Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice

