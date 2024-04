Imagini uluitoare cu Dan Morega, fostul prefect de Gorj: A transmis un mesaj bizar direct din cada cu spumă (VIDEO)

Aflat după ce a urcat la volan de mai bine de șapte ori, deși nu are voie să conducă, Dan Morega, fostul prefect de Gorj, s-a filmat când făcea baie și a transmis un mesaj bizar chiar din cadă.

„Mulțumesc domnule director pentru amabilitatea de a-mi face o fotografie aici, în uleiurile volatile pe care le-am pus aici. Sunt secrete, cine vrea, aștept cu drag să facem o băiță la păsărel și la păsărică. Domn director Ghiță este membru al familiei mele și atât“, se aude în filmare.

Cum explică Dan Morega filmarea dubioasă

Potrivit Dan Morega a intervenit apoi telefonic la Realitatea Plus, unde a fost întrebat despre această filmare: „În primul rând vreau să vă spun că eu sunt profesor universitar cu două doctorate și academician. DA?! Am vrut să vă spun numai. Noi am avut o discuție… (…) Nu am nicio problemă, eu sunt în luna în care a decis Tribunalul de la București să fiu în arest la domiciliu, eu sunt în arest la domiciliu și fac ce doresc. Nu pun pe Facebook, pe TikTok. Că alții au intrat în fotografiile mele, vă dați seama, acum intră în intimitatea privată când vrei și unde vreți. Altcineva a intrat în galeria mea foto”.

Morega: Am două milioane de kilometri și nu am avut un accident

Întrebat dacă, după ce va înceta arestul la domiciliu, va conduce din nou, Morega a răspuns: „da, categoric! Am două milioane de kilometri și nu am avut un accident“.

El a insistat că are permisul valabil – „Am făcut plângere la DIICOT, la DNA. Nu se poate!” – și a acuzat că e hăituit politic: „Am făcut o alianță, Dreptate Adevăr și Românism, care le stă în gât. Omul cinstit e hăituit ca un criminal”.

Morega, supus unei expertize psihiatrice

Amintim că Dan Morega a fost internat la un spital de psihiatrie pentru a fi supus după ce a fost surprins de mai multe ori conducând, deși nu avea voie. Din acest motiv, el are mai multe dosare penale.

În trecut, doi medici psihiatri care l-au evaluat au susţinut că acesta suferă de demenţă şi tulburări bipolare. De altfel, chiar familia sa a sesizat Poliția Rutieră pentru a-i fi retras permisul.