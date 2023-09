Înțepături între Daniel Zamfir și fostul ministru al Energiei: „În tot mandatul tău ai fost preș în faţa OMV. Chiar nu îţi e ruşine?”/ Virgil Popescu: „Tu mai trăiești pe datorie? Prietenii știu de ce!”

Senatorul PSD Daniel Catalin Zamfir a lansat un atac dur la adresa fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu, după ce acesta a declarat că nu a cedat presiunilor reprezentanților OMV, în ceea ce privește schimbarea legii offshore.

Iată mesajul publicat de Zamfir pe pagina de Facebook.

“RAZBOINICUL LUMINII CU MIROS PUTUROS DE PETROL SI GAZE

Ce ai facut tu, Virgile?

Nu ai cedat la presiunile OMW de a schimba legea off-shore??

D-aia au crescut benzinariile OMV pe care le administreaza familia ta?

Chiar nu ti-e rusine?

In tot mandatul tau ai fost pres in fata OMV! N-am sa insir aici toate favorurile facute lor, ma rezum doar sa-ti spun ca

le-ai pus pe tava, Virgile, mega afacerea parcului fotovoltaic de la CE Oltenia, razboinic al luminii care te auto-zugravesti!

P.S. Si pentru respectarea adevarului istoric, noi cei de la PSD am impus in coalitia de guvernare amendamentul cu dreptul de preemptiune al Statului roman. Ai fost ministrul energiei care a vandut interesul Romaniei si acum vrei sa pozezi in salvator.

Salut faptul ca si colegii din PNL, oameni responsabili, s-au debarasat de tine!”, este mesajul scris de senatorul PSD.



Deputatul PNL Virgil Popescu a transmis, luni, că reprezentanţii OMV au încercat constant să determine anumite schimbări în legea offshore, inclusiv cât a fost el ministru al Energiei şi el nu a cedat.

Mesajul fostului ministru al Energiei la postarea senatorului PSD

Reacția fostului ministru al Energiei nu a întârziat să apară, tot pe Facebook.

“Nu îmi place să rămân dator, așa că îl spun doar atât fostului liberal de stânga Daniel Călin Zamfir: ”Daniele, fă-te că muncești, că oricum asta ai făcut până acum! ”

Am auzit că ai închis Comisia de anchetă pentru prețurile din energie. Bravo, maestre! Ai reușit să îngropi o problemă de interes național mai repede decât un UTCist își îngroapă amintirile despre comunism. ☭

Ce s-a întâmplat, Daniele? Ai avut prea multe audieri de miniștri și ți-a expirat termenul? Sau poate ai fost prea ocupat să îți faci selfie-uri în Parlament?

Să nu îmi spui că ai încercat să prelungești activitatea Comisiei. Dacă ai fi vrut cu adevărat, ai fi făcut-o. Dar, evident, ai preferat să te ascunzi în spatele unor scuze penibile.

Nu îmi aduc aminte să te fi văzut la dezbaterile pe legea offshore… Sunt convins că așteptăm cu toții să ne luminezi tu, marele gânditor al națiunii, despre cum este cu articolele, despre ce vrea OMV-ul.

Și la final, că tot vorbești de familii și de afaceri, apropo, tu mai trăiești pe datorie? Prietenii știu de ce!”, este mesajul publicat de Virgil Popescu.