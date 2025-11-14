B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli

Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli

Ana Maria
14 nov. 2025, 18:47
Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Ce reguli noi vor avea bugetarii
  2. Ce se întâmplă cu pensia, dacă un bugetar vrea să mai muncească după pensionare
  3. Există excepții pentru cumulul pensiei cu salariul în sectorul public?

Se pregătește interzicerea cumulului cumulului pensiei cu salariul pentru toți bugetarii, cu o singură excepție. Guvernul României se pregătește să lanseze Pachetul 3, un set de măsuri care vor modifica legislația salarizării pentru angajații din sectorul public. Cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan va înainta acest proiect Parlamentului pentru asumarea răspunderii.

Unul dintre cele mai importante puncte ale pachetului este interzicerea cumulului pensiei cu salariul, măsură care va afecta majoritatea bugetarilor aflați aproape de vârsta pensionării sau chiar pe cei deja pensionați, dar care continuă să lucreze la stat.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Ce reguli noi vor avea bugetarii

Potrivit Știripesurse, bugetarii pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani, însă, doar cu acordul anual al angajatorului sau ordonatorului de credite. Aceasta înseamnă că prelungirea contractului de muncă va depinde de decizia anuală a instituției.

După împlinirea vârstei de 70 de ani, însă, pensionarea va deveni obligatorie, fără posibilitatea de a mai lucra.

”Art. VI (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.”

Ce se întâmplă cu pensia, dacă un bugetar vrea să mai muncească după pensionare

Un alt aspect important este legat de cuantumul pensiei pentru cei care decid să rămână în sistem după pensionare. Aceștia vor avea pensia redusă cu 85%, în timp ce vor putea continua să muncească. În cazul în care pensionarii nu aleg să continue activitatea cu această reducere, contractele lor vor înceta în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

”(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută la alin.( 2 ).”

Există excepții pentru cumulul pensiei cu salariul în sectorul public?

Singurele excepții sunt persoanele alese în funcții publice, cum ar fi primari, parlamentari sau alte funcții numite prin hotărâri ale Parlamentului. Aceștia pot cumula pensia cu salariul pe durata mandatului.

”(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului.”

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Politică
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
Politică
Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală
Politică
Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Politică
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Politică
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Politică
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
Politică
Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Politică
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Ultima oră
18:52 - Extinderea gripei aviare în Europa pune România în alertă! Ce transmite ANSVSA fermierilor români
18:34 - Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
18:25 - Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)
18:15 - O fotografie cu un livrator nepalez a declanșat un val de reacții. Mesajul de pe rucsac a zguduit internetul (FOTO)
17:44 - Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Catalin Drula
17:44 - Preotul Visarion Alexa, suspendat până în 2028 după condamnarea pentru agresiune sexuală. Acesta nu a fost exclus din preoție
17:13 - Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
17:11 - Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
16:59 - Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
16:53 - Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală