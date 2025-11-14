Concedieri masive în rândul bugetarilor. Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Radio Europa Liberă, că deficitul bugetar și lipsa unei reforme administrative reale pun România într-o situație extrem de dificilă. Acesta avertizează că există riscul ca fondurile europene din PNRR să fie suspendate dacă statul nu își respectă angajamentele.

Declarația vine după ce, recent, s-a discutat despre posibile excepții de la concedieri, printre care , Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Bolojan spune, însă, că nu mai este loc pentru excepții.

„Suntem în această procedură de deficit excesiv. Riscăm suspendarea . Am luat măsuri în luna aiulie. Dacă respectăm ceea ce ne-am angajat noi, putem ieși din această zonă.”, a precizat premierul.

Cum explică premierul creșterea deficitului și pierderea încrederii piețelor

Bolojan subliniază că România este percepută negativ atunci când nu își respectă indicatorii bugetari:

„Suntem în această procedură de dficit execesiv. Riscăm suspendarea fondurilor europene. Am luat măsuri în luna aiulie. Dacă respectăm ceea ce ne-am angajat noi, putem ieși din această zonă. Dacă începe anul cu 7%, iar la jumătate avem 7.7%, ești perceput ca o țară care nu-și repectă indicatorii. Este singura formulă. Trebuie să-ți îmbunătățești încrederea în fața piețelor. Trebuie să scădem cheltuielile financiare.

Jumătate de deficit înseamnă dobânzi. Investițiile în autostrăzi nu se văd pentru că am luat bani cu împrumuturi foarte mari. Cheltuielile publice au crescut până în vară”, a mai spus Bolojan, potrivit Știripesurse.

Ce măsuri anunță Guvernul pentru reducerea cheltuielilor publice

Pentru prima dată în acest an, cheltuielile salariale au scăzut în luna octombrie, semn că reforma începe să producă efecte.

„Este pentru prima dată în luna octombrie, când cheltuielile cu salariile au scăzut cu 5%. Asta trebuie să facem. De săptămâna viitoare începem să punem în discuția reforma pe administrația locală și centrală.

Jumătate din investițiile României sunt din bani europeni și astfel nu putem termina investițiile pe care le-am început. Avem un acord în coaliție pe această această reformă. La ultima întâlnire am găsit o formulă.

Odată ce pachetul 3 este adoptat, în afara de calculare a numărului de angajați care va ține cont de numărul de locuitori, înseamnă reducerea la nivel central cu 10% a cheltuielilor. Li se dau competențe în plus celor din administrația locală. Mie nu poate să-mi spună nimeni din administrație ceea ce se poate face”, a mai explicat premierul.

Concedieri masive în rândul bugetarilor. Câți ar urma să fie dați afară

Bolojan spune că există deja un acord în coaliție pentru această reformă. Pachetul legislativ include reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivel central și reorganizarea personalului în funcție de numărul populației.

„Per global, 10% din administrație ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se va începe, dar nu poți de pe o zi pe alta.

În reforma din administrația centrală, în fiecare minister vine și-și corectează. Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort.”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul subliniază că reforma trebuie aplicată în toate instituțiile, fără excepții: „Fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României până la ultimul funcționar din cea mai mică primărie.”