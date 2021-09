Ioana Mihăilă: Din cauza iresponsabilității lui Florin Cîțu, azi vorbim de personal neplătit și lipsă de bani pentru ambulanțe și medicamente (VIDEO)

Ioana Mihăilă (USR PLUS), ministrul Sănătății, a declarat, sâmbătă, că mai multe programe ale Ministerului sunt subfinanțate, iar pentru plata personalului din centrele de vaccinare nu sunt bani deoarece premierul Florin Cîțu nu a deblocat fondurile necesare. Vineri, acuzații similare lansa fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu (USR PLUS), cel care a pierdut funcția fiind demis de Cîțu. Voiculescu a remarcat faptul că premierul nu are bani și interes pentru sănătatea publică, dar are pentru „șpaga numită PNDL 3”.

Ioana Mihăilă îl acuză pe Florin Cîțu

„Faptul că vorbim de personal neplătit, de lipsă de bani și lipsă de resurse pentru ambulanțe și medicamente, toate acestea sunt doar din cauza iresponsabilității premierului Cîțu”, a declarat Ioana Mihăilă, sâmbătă.

Ministrul a insistat că i-a tot cerut bani premierului pentru necesitățile Ministerului Sănătății, dar degeaba. Și a remarcat faptul că, totuși, premierul a găsit bani pentru PNDL 3.

De asemenea, Ioana Mihăila a ținut să deplângă faptul că Florin Cîțu „introduce Sănătatea în lupta politică”.

„Sunt aici să explic ceea ce prim-ministrul Cîțu a spus azi, cum a spus și ieri, cum că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplatiți de două-trei luni. Asta deși știa încă din aprilie că banii alocați Ministerului Sănătății nu sunt suficienți. Știa, pentru că i-am adus scris într-o adresă oficială, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului pe 28 aprilie, la o săptămână dupa numirea mea în functie. I-am spus atunci că nu sunt suficienți banii pentru salarii, programe de sănătate, acțiuni prioritare, plata personalului din centre de vaccinare.

Eu i-am atras atenția că pentru 2021 numărul personalului plătit de Ministerul Sănătății a crescut prin suplimentarea acestuia în SAJ-uri, DSP-uri, medici și asistenți din UPU, CPU, cabinetele de medicină legală din cadrul spitalelor etc, ridicându-se la un număr aproximativ de 75.000 de persoane.

În ceea ce privește programele de sănătate care includ vaccinurile pentru copii, TBC, HIV, a fost informat încă de atunci că mai erau nevoie de 630.000.000 de lei pentru a se ajunge măcar la nivelul lui 2020 pentru această cheltuială”, a declarat Ioana Mihăilă.