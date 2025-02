Iohannis a decorat 3 judecători CCR, inclusiv pe președintele Curții, Marian Enache: „Înalta apreciere pentru garantarea parcursului democratic” / CCR, implicată într-un nou scandal chiar acum câteva zile

Președintele Klaus Iohannis a decorat, luni, trei judecători ai Curții Constituționale, a anunțat Administrația Prezidențială. Este vorba despre președintele Curții, Marian Enache, Livia Stanciu și Attila Varga. Asta deși CCR a fost implicată în mai multe scandaluri în ultimii ani, cel mai recent chiar de săptămâna trecută.

Iohannis a decorat 3 judecători CCR. Cum argumentează

„Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru competența și înaltul profesionalism dovedite în domeniul justiției constituționale, pentru activitatea de garantare a supremației Constituției, a valorilor sale și a parcursului democratic al statului român, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Enache Marian, judecător, Președinte al Curții Constituționale a României, doamnei Stanciu Livia-Doina, judecător, Curtea Constituțională a României, și domnului Varga Attila, judecător, Curtea Constituțională a României”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

De precizat că acestora li se încheie mandatele în 2025.

Medicamente gratis pentru judecătorii CCR, cel mai recent scandal

Totul, deși Curtea Constituțională a fost implicată în mai multe scandaluri în ultimii ani, mai ales din cauza unor decizii extrem de controversate. Cea mai discutată hotărâre e de departe cea privind de anul trecut.

Dar cel mai recent scandal e chiar de săptămâna trecută, de la dezbaterea bugetului pe 2025, când deputatul USR Claudiu Năsui a aflat că bugetul pe anul acesta urma să prevadă 700.000 de lei pentru medicamentele actualilor și foștilor judecători CCR. Astfel, acestora deci practic românii, medicamentele, deși aceștia deja au salarii uriașe și, unii dintre ei, și pensii speciale.

„Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite. (…) Tocmai am eliminat un privilegiu pentru CCR din bugetul pe anul 2025. Am pus o întrebare simplă pentru Curtea Constituțională: ce fel de cheltuieli de asistență socială au de aproape 1 milion de lei?

Răspunsul a venit senin, că vor să cumpere medicamentele pentru actualii și foștii judecători CCR și angajații CCR. Nu de alta dar s-au tot scumpit medicamentele. Fix asta ne-a spus.

Ca urmare a întrebărilor mele, s-au convins și ceilalți colegi de comisie că este de porc ce face CCR. Și au fost de acord să elimine acea sumă din buget. La cum funcționează CCR ar trebui să dispară, nu să primească bani de medicamente”, a scris Claudiu Năsui, pe Facebook.