Liderii partidelor aflate la guvernare se reunesc miercuri, 17 decembrie 2025, într-o ședință decisivă la Palatul Victoria. Potrivit unor surse, unul dintre principalele puncte de pe agendă este reforma administrativă a Guvernului Bolojan, una dintre cele mai importante promisiuni asumate de actualul Executiv.

Miza este una uriașă, iar deciziile luate ar putea influența direct aparatul bugetar și stabilitatea Coaliției până la finalul anului 2025.

Ședință decisivă la Palatul Victoria. Ce propuneri concrete sunt discutate în Coaliție

Sursele politice susțin că la discuții vor participa liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale. Printre subiectele analizate se află reducerea numărului de posturi din administrația centrală.

UDMR ar susține o tăiere de aproximativ 10% a posturilor, însă doar în anumite ministere. Ministerul Culturii ar urma să fie exceptat, pe motiv că aparatul administrativ este deja unul redus, potrivit .

ședință decisivă la Palatul Victoria: Există consens privind tăierile de salarii?

Aici apar primele fracturi serioase. Premierul Ilie Bolojan ar dori ca reforma să includă și reduceri salariale în sectorul public. În schimb, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în repetate rânduri că partidul său nu susține tăierea salariilor.

Mai mult, social-democrații cer ca înainte de orice măsuri dure să fie adoptat un plan de relansare economică, care să ofere o plasă de siguranță pentru populație și mediul privat.

De ce este Coaliția într-un moment critic

Tensiunile au escaladat după ce PSD a votat moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva , Diana Buzoianu. Gestul a fost interpretat drept un semnal clar de distanțare față de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

În acest context, ședința Coaliției se anunță una cu „scântei”, iar sursele politice vorbesc despre un climat extrem de tensionat.

Ce alte teme riscă să provoace conflicte

Un alt punct sensibil rămâne salariul minim brut pe economie. Premierul Ilie Bolojan nu susține majorarea acestuia, în timp ce PSD consideră creșterea necesară, invocând contextul economic și legislația europeană.