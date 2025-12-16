Nicușor Dan respinge ideea unei eventuale subordonări justiției puterii politice. Potrivit spuselor sale, este nevoie doar de modificarea legilor, astfel încât sistemul judiciar să se autoguverneze fără să fie afectată independența magistraților.

Nicușor Dan vrea o justiție independentă

a declarat, marţi, la Helsinki, că nu este adeptul unei cedări, din partea , către zona politică. Nicușor Dan consideră că legile justiției trebuie modificate astfel încât sistemul de justiție să se autoguverneze fără afectată independența magistraților. Șeful statului a reamintit că a programat o întâlnire cu magistrații pentru luni, 22 decembrie.

„Am anunţat pentru luni o discuţie cu magistraţii, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să sesizeze probleme în sistemul de justiţie”, a spus preşedintele.

Din perspectiva sa, a precizat , sunt trei probleme care trebuie abordate. Pe de-o parte, este vorba despre administrarea sistemului judiciar. Președintele Dan s-a pronunțat în favoarea actualului sistem prin care structurile care gestionează activitatea instanțelor sunt alese. El a precizat, însă, că este nevoie să fie selectați cei mai valoroși la conducerea și a instanțelor de judecată.

„O componentă este administrarea sistemului de justiţie din interiorul ei şi îmi menţin opinia că este cea mai importantă, adică, în momentul de faţă, avem nişte structuri alese, subliniez cuvântul, alese, atât la nivel CSM cât şi la nivelul instanţelor şi aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistraţi, pentru că este o categorie relativ mică, şapte mii de persoane şi se cunosc aproape toţi unii pe ceilalţi, deci cei mai buni dintre ei să ajungă să fie în structurile de conducere şi să direcţioneze justiţia”, a afirmat şeful statului.

Președintele, despre modificarea legilor justiției

Totodată, Nicușor Dan a precizat că un alt aspect pe care îl are în vedere este legat de partea legislativă. Președintele consideră că este nevoie de modificarea unor legi. El se opune, însă unor reglementări care să subordoneze sistemul judecătoresc, în ansamblu, puterii politice.

„Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc, în ansamblul lui, către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislative, să le facem, dar sistemul de justiţie se autoguverneze”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după apariția documentarului Recorder, despre problemele din justiție că va crea un grup de lucru care să analizeze legislația în domeniul Justiției. De menționat că legile justiției au fost modificate în 2022 de actualul vicepremier PNL, Cătălin Predoiu. În urma modificărilor făcute, s-a ajuns ca instanțele să fie controlate de la vârf, în cadrul unui mecanism piramidal în fruntea căruia se află Lia Savonea.

„La sfârșitul ședinței de guvern din această săptămână am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație astfel încât, colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislația”, spunea Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a convocat magistrații pe 22 decembrie

Pe 22 decembrie, președintele României i-a invitat pe magistrații care vor să vorbească despre problemele din justiție, la o dezbatere la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a precizat că la aceste discuții vor fi ascultate toate opiniile, indiferent de ce parte sunt.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiţie. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, el a cerut judecătorilor și procurorilor să-i transmită materiale cu problemele pe care le-au semnalat în justiție. După invitația făcută de șeful statului, câteva sute de magistrați au semnat o scrisoare deschisă în care cereau reformarea sistemului de justiție.