Iohannis a promulgat legea privind mobilitatea urbană și cea privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie, legile pentru care AUR a făcut circ în Parlament

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind mobilitatea urbană durabilă și legea privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie. Sunt legile despre care George Simion (AUR) a mințit pentru a scoate oamenii în stradă. Protestul de la începutul lunii din fața Parlamentului, la care au venit câteva zeci de simpatizanți ai formațiunii și care a fost coordonat de parlamentari AUR, Convenabil pentru partidele de la Putere, circul AUR din aceeași zi la care au participat peste 15.000 de profesori.

Klaus Iohannis a semnat decretele pentru promulgarea Legii privind mobilitatea urbană durabilă (PL-x 47/08.02.2023) și pentru promulgarea Legii privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (PL-x 145/13.03.2023).

Sunt actele normative despre care George Simion, liderul AUR, a spus că legiferează luarea copiilor din familii și înființarea orașelor-lagăre.

Ce prevede lege care protejează copiii din familiile vulnerabile

În fapt, prima lege are ca scop prevenirea separării copiilor de familii, exact opusul a ceea ce afirma Simion. Noile reguli vor împiedica eventualele abuzuri, iar separarea copiilor de familii va fi realizată cât mai greu.

În nota de fundamentare a inițiativei legislative se arată că mai ales în comunitățile slab dezvoltate există practica „de a separa cu ușurință copilul de familie pe motiv că e săracă”. Proiectul alocă bani tocmai pentru a susține familiile vulnerabile.

„Pentru prevenirea separării copilului de familie, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a sprijini familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil care poate fi în risc de separare, dacă familia, în funcţie de situaţia economică şi condiţiile de locuit ale acesteia, trăieşte în sărăcie extremă; are venituri reduse şi nu primeşte beneficii de asistenţă socială; are părintele unic susţinător sau ambii părinţi fără ocupaţie sau în şomaj; ocupă fără drept anumite spaţii de locuit, inclusiv spaţii construite ilegal sau locuinţe improvizate ori spaţii care nu sunt destinate locuirii; nu dispune de spaţiu locuibil suficient raportat la numărul de persoane, respectiv locuinţa este supraaglomerată; locuieşte în spaţii improprii sau întâmpină probleme privind siguranţa şi igiena locuinţei”, se mai arată în textul de lege.

Ce prevede legea privind mobilitatea urbană durabilă

Cea de-a doua lege prevede îmbunătățirea calității transportului în zonele urbane și cele rurale. Ea urmărește să promoveze transportul public în locul autovehiculelor personale, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi și să promoveze siguranța rutieră.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este autoritatea de la nivel central responsabilă cu domeniul mobilităţii urbane durabile, numit în continuare ministerul de resort. În vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de elaborare sau actualizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă, la nivelul ministerului de resort, se înfiinţează Grupul naţional suport pentru optimizarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în România, format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, mediului universitar, mediului privat, organizaţiilor neguvernamentale, alţi experţi în domeniu”, prevede legea.

„Planificatorii” de stat trebuie să se asigure că există o rețea de trasee accesibile, sigure, directe, coezive, atractive și confortabile pentru pietoni și bicicliști către stații de cale ferată, noduri intermodale și stații de transport public, precum și către dotările și echipamentele publice din teritoriu.

Responsabilitatea pentru gestionarea mobilității urbane durabile la nivel local revine autorităților guvernamentale locale.